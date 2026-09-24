MoldATSA explică salariul de 63.000 de lei pe lună al unui șofer.

Salariile angajaților MoldATSA au crescut cu 89% în ultimii trei ani — de la circa 32.000 de lei în medie la 63.000 de lei în 2025, iar în prima jumătate a anului 2026 salariul mediu a ajuns la 69.000 de lei.

Aceste date au fost prezentate de administratorul interimar al întreprinderii, Vasile Șaramet, în cadrul ședinței Comisiei de anchetă pentru verificarea întreprinderilor de stat, relatează agora.md.

Dacă acum trei ani salariul mediu la MoldATSA era de circa 32 de mii de lei, în 2025 acesta a ajuns la 63 de mii de lei, iar în prima jumătate a anului 2026 — la circa 69 de mii de lei, potrivit datelor prezentate de administratorul interimar.

Șaramet a menționat, de asemenea, că o parte din creșterea cheltuielilor pentru salarizare este legată de modificarea hotărârii de Guvern privind salariile controlorilor de trafic aerian. Potrivit acestuia, modificările au permis acordarea unor sporuri de până la 150%.

Totuși, președintele comisiei, Dinu Plîngău, a menționat că majorarea nu i-a vizat doar pe controlorii de trafic aerian. El a dat exemplul unui angajat care, potrivit lui, primea un salariu de 63 de mii de lei în calitate de șofer.

„El nu a fost doar șofer. La început a fost șef, apoi șef adjunct de secție, iar după aceea — șofer”, — a răspuns Șaramet.

Premii de până la 400 de mii de lei pe an

În cadrul ședinței comisiei au fost discutate și premiile pe care le primesc angajații. Administratorul interimar al MoldATSA a declarat că legislația în vigoare nu stabilește limite privind mărimea acestora și a propus revizuirea acestui mecanism.

El a relatat că la întreprindere au existat cazuri în care valoarea premiilor achitate unei persoane într-un an a ajuns la 400 de mii de lei.

Ce rol joacă APP în stabilirea salariilor

Reprezentanta Agenției Proprietății Publice (APP), Natalia Patrașcu, a explicat că APP îndeplinește funcțiile de fondator prin intermediul consiliului de administrație. În special, consiliul aprobă devizul de venituri și cheltuieli, precum și statele de personal, în baza argumentărilor prezentate de administrator.

„El prezintă argumentarea necesității unui anumit număr de angajați, formării statelor de personal, numărului de salariați de care are nevoie și, respectiv, în funcție de volumul de muncă, spectrul de activitate, conform statutului, se stabilește și numărul personalului care urmează să fie angajat”, — a explicat Natalia Patrașcu.

Totodată, ea a precizat că administratorul întreprinderii se ocupă nemijlocit de angajarea personalului, iar APP nu gestionează direct întreprinderile de stat și societățile comerciale.

Întrebată despre aprobarea premiilor, Patrașcu a răspuns că procedura depinde de prevederile contractului de management și ale statutului întreprinderii. În unele cazuri este necesară o decizie a consiliului de administrație, iar APP își îndeplinește funcțiile în calitate de fondator sau acționar.

Reprezentanta APP a mai declarat că agenția nu aprobă toate solicitările de premiere venite din partea administratorilor sau directorilor.