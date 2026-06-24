MoldATSA, despre salariile angajaților: Sunt corelate cu creșterea traficului aerian.

Întreprinderea de stat MoldATSA precizează, într-un comunicat, faptul că nu este finanțată din bugetul de stat „și nici din taxele și impozitele cetățenilor”.

Mențiunea este făcută în contextul în spațiul public au apărut informații potrivit cărora purtătoarea de cuvânt ar fi primi un salariu 120.000 de lei pe lună. Astfel, instituția califică drept „tendențioase și manipulatorii” unele opinii care au apărut în spațiul public, informează agora.md.

MoldATSA precizează că sursele de finanțare ale întreprinderii provin exclusiv din taxele de navigație aeriană, achitate de companiile aeriene private pentru serviciile de navigație furnizate în spațiul aerian național.

„Pentru companiile de navigaţie aeriană din spaţiul EUROCONTROL, din care face parte și R. Moldova, conform standardelor internaționale, aproximativ 65% din venituri sunt destinate cheltuielilor de personal (salarizare)”, se arată într-un comunicat al instituției.

MoldATSA mai precizează că, în situația înregistrării unui supraprofit care depășește pragul de circa 5%, surplusul este returnat utilizatorilor serviciilor, către companiile aeriene, în conformitate cu reglementările internaționale aplicabile.

„Cu alte cuvinte, statul generează venituri din impozitarea salariilor și eventualul supraprofit, de până la 5% (dividende)”, au explicat reprezentanții companiei.

Reprezentanții MoldATSA au adăugat că cheltuielile pentru serviciile de navigație aeriană reprezintă doar 3–5% din costurile totale ale companiilor aeriene și practic nu influențează consumatorul final, pasagerii.

„Salariile în întreprinderile de navigatie aeriană sunt direct proporționale și corelate cu creșterea traficului aerian, activitatea se desfășoară 24 din 24, servicii de management a traficului aerian, serviciul navigație și supraveghere, serviciul de management a informației aeronautice, serviciul de management a informației meteorologice”, au declarat reprezentanții întreprinderii.

Amintim că Anastasia Taburceanu, care este verișoara președintei Maia Sandu, a fost angajată în iunie 2025 în funcția de purtătoare de cuvânt la MoldATSA, funcție în care ar fi primit lunar 120.000 de lei.

Pe 23 iunie, Taburceanu a anunțat că și-a depus cererea de eliberare din funcția de comunicatoare a instituției. Ea afirma că va întoarce și o parte din remunerările obținute.

În aceeași zi, APP a dispus un alt control al MoldATSA. Urmează să fie verificat de Comisia de cenzori a întreprinderii felul în care a fost sau nu respectat cadrul normativ aplicabil în procesul de salarizare.