MoldATSA a cheltuit aproximativ nouă milioane de lei pentru cursuri în Thailanda, Singapore și Londra.

Î.S. MoldATSA a cheltuit aproximativ 106.000 de lei pentru a trimite un angajat la un curs de limba engleză pentru începători, organizat în Marea Britanie, deși existau alternative gratuite sau considerabil mai ieftine.

Constatarea se regăsește în raportul de evaluare a integrității instituționale elaborat de Centrul Național Anticorupție (CNA), transmite bani.md.

Potrivit documentului, delegarea personalului la instruiri și cursuri fără o justificare suficientă a necesităților reale reprezintă una dintre vulnerabilitățile identificate în activitatea întreprinderii.

CNA arată că au fost constatate deficiențe în planificarea și selectarea programelor de formare profesională, inclusiv participarea repetată a unor angajați la cursuri cu tematici identice și preferarea unor instruiri externe costisitoare în detrimentul celor disponibile la nivel național sau oferite gratuit de EUROCONTROL.

Printre exemplele invocate în raport se numără delegarea unui angajat la un curs de limba engleză de nivel începător, desfășurat în Marea Britanie, cu un cost de aproximativ 106.000 de lei.

Autorii raportului consideră că asemenea practici au contribuit la utilizarea ineficientă a resurselor financiare ale întreprinderii.

Raportul relevă că, în primele nouă luni ale anului 2025, MoldATSA a cheltuit aproximativ 9 milioane de lei, cu peste 80% mai mult față de anul 2024, pentru cursuri și instruiri, iar o parte dintre acestea nu au fost suficient justificate și nici corelate cu atribuțiile funcționale ale angajaților.