Mitropolia Moldovei a condamnat utilizarea imaginii Catedralei sub steagul curcubeu.

În acest context, Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove își exprimă profunda nedumerire și regret față de utilizarea imaginii Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” din Chișinău în materialele de promovare ale evenimentului „Moldova Pride 2026”.

În declarație se menționează că Catedrala Mitropolitană reprezintă principalul simbol spiritual al Ortodoxiei din Republica Moldova, un loc de rugăciune, de întâlnire cu Dumnezeu și de păstrare a valorilor creștine care au modelat identitatea și cultura poporului nostru de-a lungul secolelor.

„Asocierea imaginii acestui sfânt lăcaș cu un eveniment care promovează viziuni și comportamente aflate în contradicție cu învățătura și morala Bisericii Ortodoxe este percepută de cler și credincioși ca o lipsă de respect față de sentimentele lor religioase și față de caracterul sacru al acestui edificiu eclesial”, se arată în declarația Mitropoliei.

Mitropolia a subliniat că Biserica Ortodoxă din Moldova respectă demnitatea fiecărei persoane, cheamă la pace, dialog și respect reciproc, însă consideră că simbolurile religioase nu trebuie utilizate în scopul promovării unor agende ideologice sau sociale care contravin credinței pe care aceste simboluri o reprezintă.

În acest sens, Biserica a calificat drept inacceptabilă utilizarea imaginii Catedralei Mitropolitane și a altor simboluri sacre ale Ortodoxiei în materiale de promovare care urmăresc transmiterea unor mesaje străine de identitatea și misiunea Bisericii.

Mitropolia face apel la respectarea patrimoniului spiritual al țării noastre și la încetarea instrumentalizării simbolurilor religioase în scopuri care contravin semnificației lor autentice.

În încheiere, reprezentanții bisericii și-au exprimat speranța că în societate vor prevala respectul reciproc, buna înțelegere și grija față de valorile care contribuie la unitatea și pacea socială.