Mitropolia Basarabiei verifică autenticitatea imaginilor compromițătoare.

„Imaginile deja sunt trimise de către juriștii noștri ... așteptăm rezultatele unei evaluări. În cazul în care se adeveresc? Dacă se adeveresc Mitropolia se disociază de oricine indiferent de rang, care are un asemenea comportament”, a declarat secretarul eparhial al Mitropoliei Basarabiei, Andrei Bucliș, pentru postul de televiziune TV8.

Până a apărea aceste detalii în presă, într-un comunicat, Mitropolia Basarabiei invoca anumite probleme de sănătate în privința demisiei acestuia.

„În ceea ce privește situația din Mitropolia Basarabiei, precizăm că, în data de 27 mai 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului și Mitropolitul Basarabiei, a depus cererea de retragere din slujirea de Arhiepiscop și Mitropolit din motive de vârstă, sănătate și pentru binele Bisericii”, se arată în comunicat.

Filmulețul a apărut pe portalul Strictsecret.com, site care a devenit inactiv la două zile după publicarea imaginilor. TVR Info mai scrie că în unele cercuri se știa de peste 20 de ani de năravurile neortodoxe ale Mitropolitului Petru.

Secretarul Mitropoliei, Andrei Bucliș, a comunicat că nu poate comenta acuzațiile ce țin de viața intimă a mitropolitului Petru.

Ultimul mare scandal sexual care a zguduit Patriarhia Română a fost cel iscat de Episcopul de Huși Corneliu Onila. În aprilie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv pe acesta la 8 ani de închisoare cu executare pentru viol și agresiune sexuală în formă continuată asupra unor elevi de seminar.