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deschide.md logodeschide
21 Iunie 2026, 11:45
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Mitropolia Basarabiei a înaintat doi candidați pentru funcția de mitropolit

Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei a înaintat doi candidaţi pentru a fi aleşi pentru funcția de Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor.

Mitropolia Basarabiei a înaintat doi candidați pentru funcția de mitropolit.
Mitropolia Basarabiei a înaintat doi candidați pentru funcția de mitropolit.

Este vorba despre preasfinţitul părinte Episcop Antonie de Bălți și preasfinţitul părinte Episcop Veniamin al Basarabiei de Sud.

Decizia a fost luată sâmbătă, 20 iunie la sediul Mitropoliei Basarabiei din Chişinău, sub preşedinţia IPS Părinte Mitropolit Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și locțiitor de Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei, transmite deschide.md.

„Propunerile rezultate din decizia forurilor bisericeşti ale Mitropoliei Basarabiei menţionate mai sus vor fi înaintate Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care are posibilitatea să completeze lista cu încă un candidat, urmând a alege, prin vot secret, Arhiepiscopul Chişinăului şi Mitropolitul Basarabiei.

Rugăm pe Atotmilostivul Dumnezeu să rânduiască în această slujire păstorul potrivit, care să povățuiască, pe drumul mântuirii, clerul și credincioșii din Mitropolia Basarabiei!”, se menționează într-un comunicat al Arhiepiscopiei Chișinăului.

Amintim că, Părintele Petru s-a retras din slujirea de Arhiepiscop şi Mitropolit din data de 27 mai.

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