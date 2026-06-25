Ministrul Sănătății: Medicamentele trebuie tratate ca produse esențiale, nu ca bunuri de consum.

Emil Ceban a declarat că medicamentele trebuie considerate bunuri de primă necesitate, nu bunuri de consum obișnuite, în contextul propunerii de introducere a TVA de 20% în noua politică bugetar-fiscală.

Anterior, ministrul Finanțelor a declarat că această măsură poate fi revizuită, transmite realitatea.md.

Ceban a reiterat miercuri, 24 iunie, că statul are obligația de a proteja accesul populației la tratamente medicale, subliniind rolul sistemului de asigurări obligatorii de sănătate în acoperirea serviciilor, de la asistența primară până la intervenții complexe.

„Dacă vorbim despre medicamente, știm că valoarea totală a pieței farmaceutice este de aproximativ șase miliarde de lei. Circa un miliard și jumătate este acoperit prin licitații pentru medicamente compensate destinate pacienților care au nevoie. Un miliard de lei ajunge în spitale, iar restul, aproximativ 3–5 miliarde, este cheltuit în farmacii, unde fiecare își cumpără tratamentul. De aceea, acest procent este foarte important, pentru că va influența în lanț pacientul, spitalele și consumatorul”, a declarat ministrul.

Ministrul a mai atras atenția că o mare parte a populației suferă de boli cronice, ceea ce face ca accesul constant la medicamente să fie esențial pentru funcționarea sistemului medical.

„Avem o pondere mare de pacienți vârstnici și o prevalență ridicată a bolilor cronice, de aproximativ 31%. După vârsta de 65 de ani, 85–87% dintre persoane au astfel de afecțiuni. Toate aceste patologii necesită tratament, fie compensat, fie în regim ambulatoriu sau spitalicesc. De aceea, Ministerul Sănătății a susținut discuțiile pe acest subiect”, a precizat Ceban.