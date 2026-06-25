Ministrul Sănătății: Medicamentele trebuie tratate ca produse esențiale, nu ca bunuri de consum
Emil Ceban a declarat că medicamentele trebuie considerate bunuri de primă necesitate, nu bunuri de consum obișnuite, în contextul propunerii de introducere a TVA de 20% în noua politică bugetar-fiscală.
Anterior, ministrul Finanțelor a declarat că această măsură poate fi revizuită, transmite realitatea.md.
Ceban a reiterat miercuri, 24 iunie, că statul are obligația de a proteja accesul populației la tratamente medicale, subliniind rolul sistemului de asigurări obligatorii de sănătate în acoperirea serviciilor, de la asistența primară până la intervenții complexe.
„Dacă vorbim despre medicamente, știm că valoarea totală a pieței farmaceutice este de aproximativ șase miliarde de lei. Circa un miliard și jumătate este acoperit prin licitații pentru medicamente compensate destinate pacienților care au nevoie. Un miliard de lei ajunge în spitale, iar restul, aproximativ 3–5 miliarde, este cheltuit în farmacii, unde fiecare își cumpără tratamentul. De aceea, acest procent este foarte important, pentru că va influența în lanț pacientul, spitalele și consumatorul”, a declarat ministrul.
Ministrul a mai atras atenția că o mare parte a populației suferă de boli cronice, ceea ce face ca accesul constant la medicamente să fie esențial pentru funcționarea sistemului medical.
„Avem o pondere mare de pacienți vârstnici și o prevalență ridicată a bolilor cronice, de aproximativ 31%. După vârsta de 65 de ani, 85–87% dintre persoane au astfel de afecțiuni. Toate aceste patologii necesită tratament, fie compensat, fie în regim ambulatoriu sau spitalicesc. De aceea, Ministerul Sănătății a susținut discuțiile pe acest subiect”, a precizat Ceban.
Amintim că ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a anunțat marți, 23 iunie, că nu va insista pe uniformizarea TVA la medicamente, precizând că măsura nu va fi promovată dacă sistemul medical nu are capacitatea de a o implementa. Potrivit acestuia, intenția autorităților nu vizează afectarea domeniului sănătății, ci eficientizarea utilizării resurselor și posibila redirecționare a fondurilor către sistemul medical.
Reacția vine după ce ministrul Sănătății, Emil Ceban, a avertizat anterior că intenția de majorare a TVA la medicamente de la 8% la 20% ar putea avea efecte negative asupra sistemului medical și ar genera scumpiri în lanț pentru medicamente și consumabile medicale.