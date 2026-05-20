Ministrul german a înregistrat un mesaj video de la Piața Centrală din Chișinău.

În locul sălilor oficiale de ședințe, oficialul german a preferat Piața Centrală din capitala Republicii Moldova, de unde a înregistrat mesajul său video de bilanț, scrie logos-pres.md.

În mesajul său, pe fundalul tarabelor comerciale, Krichbaum a făcut bilanțul conferinței ministeriale, amintind că, în condițiile unei presiuni fără precedent asupra valorilor democratice, Consiliul Europei a adoptat rezoluții clare în apărarea Ucrainei și a drepturilor omului.

Diplomatul german a acordat o atenție specială situației din Moldova și și-a exprimat solidaritatea cu președinta Maia Sandu, numind-o „o femeie foarte curajoasă”.

„Este o femeie foarte, foarte curajoasă, mai ales când este vorba despre apărarea libertății Republicii Moldova. Sună banal, dar, de fapt, este extrem de dificil – împotriva Rusiei, împotriva lui Putin, care (…) a decis să acorde pașapoarte rusești persoanelor care trăiesc în Transnistria – o fâșie îngustă de teritoriu al Republicii Moldova”, a spus ministrul.

Krichbaum a făcut o paralelă directă cu evenimentele din estul Ucrainei și a subliniat că consolidarea securității Moldovei este direct legată de stabilitatea însăși a Europei.

„De aceea, avem un interes imens să consolidăm și să susținem Republica Moldova, pentru că astfel facem acest lucru și pentru noi – pentru stabilitatea noastră, pentru modul nostru de a trăi în libertate și siguranță”, a declarat ministrul german pentru Afaceri Europene.

Alegerea unei locații atât de neobișnuite pentru o declarație atât de serioasă a fost explicată de ministru prin preferințele personale. El a mărturisit că, în timpul liber de la întâlnirile oficiale, frecvent vizitează piața din orașul său natal Pforzheim și districtul Enz.