theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
20 Mai 2026, 14:30
37 085
Copiază linkul
Link copiat

Ministrul german a înregistrat un mesaj video de la Piața Centrală din Chișinău

Ministrul pentru Afaceri Europene al Republicii Federale Germania, Günter Krichbaum, aflat în Moldova pentru a participa la sesiunea ministerială a Consiliului Europei, a atras atenția printr-un gest diplomatic extravagant.

Ministrul german a înregistrat un mesaj video de la Piața Centrală din Chișinău.
Ministrul german a înregistrat un mesaj video de la Piața Centrală din Chișinău.

În locul sălilor oficiale de ședințe, oficialul german a preferat Piața Centrală din capitala Republicii Moldova, de unde a înregistrat mesajul său video de bilanț, scrie logos-pres.md.

În mesajul său, pe fundalul tarabelor comerciale, Krichbaum a făcut bilanțul conferinței ministeriale, amintind că, în condițiile unei presiuni fără precedent asupra valorilor democratice, Consiliul Europei a adoptat rezoluții clare în apărarea Ucrainei și a drepturilor omului.

Diplomatul german a acordat o atenție specială situației din Moldova și și-a exprimat solidaritatea cu președinta Maia Sandu, numind-o „o femeie foarte curajoasă”.

„Este o femeie foarte, foarte curajoasă, mai ales când este vorba despre apărarea libertății Republicii Moldova. Sună banal, dar, de fapt, este extrem de dificil – împotriva Rusiei, împotriva lui Putin, care (…) a decis să acorde pașapoarte rusești persoanelor care trăiesc în Transnistria – o fâșie îngustă de teritoriu al Republicii Moldova”, a spus ministrul.

Krichbaum a făcut o paralelă directă cu evenimentele din estul Ucrainei și a subliniat că consolidarea securității Moldovei este direct legată de stabilitatea însăși a Europei.

„De aceea, avem un interes imens să consolidăm și să susținem Republica Moldova, pentru că astfel facem acest lucru și pentru noi – pentru stabilitatea noastră, pentru modul nostru de a trăi în libertate și siguranță”, a declarat ministrul german pentru Afaceri Europene.

Alegerea unei locații atât de neobișnuite pentru o declarație atât de serioasă a fost explicată de ministru prin preferințele personale. El a mărturisit că, în timpul liber de la întâlnirile oficiale, frecvent vizitează piața din orașul său natal Pforzheim și districtul Enz.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici