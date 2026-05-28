Infotag.md logoInfotag
28 Mai 2026, 08:18
400
Copiază linkul
Link copiat

Ministrul Finanțelor a promis să mențină programul de compensații în următorul sezon de încălzire

Programul de compensații va rămâne în vigoare pentru sezonul de încălzire 2026-2027, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.

„În situația actuală, având în vedere volatilitatea prețurilor la energie, nu cred că vom anula compensarea în acest an. Programul va fi revizuit și luat în considerare la ajustarea bugetului de stat pentru a asigura că cetățenii își pot plăti facturile”, a spus el, transmite infotag.md.

În același timp, a adăugat el, guvernul se angajează să facă o tranziție treptată de la programul de compensare la politicile de eficiență energetică.

„În general, intenționăm să trecem de la plățile compensatorii actuale la investiții în eficiență energetică... Cea mai ieftină energie este energia economisită. Intenționăm să ne îndreptăm în această direcție”, a declarat ministrul.

El a menționat că partenerii europeni vor continua să sprijine Republica Moldova în implementarea programului de compensare; această problemă este discutată în mod regulat cu partenerii din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Sursă
Infotag.md logoInfotag
