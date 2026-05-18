Ministrul Culturii cere explicații după votul juriului Republicii Moldova la Eurovision.

Componența responsabilă de acordarea punctajului a fost formată din șapte membri. Din juriu au făcut parte Andrei Zapșa, director general adjunct al Teleradio-Moldova, Pavel Orlov, Stanislav Goncear, Cătălina Solomac, Corina Calreac, Ilona Stepan și Victoria Cușnir, transmite noi.md.

Juriul Republicii Moldova a acordat punctajul maxim, de 12 puncte, Poloniei. Israelul a primit 10 puncte, Grecia — 8, Bulgaria — 7, Norvegia — 6, Cehia — 5, Australia — 4, România — 3, Franța — 2, iar Italia — 1 punct. Decizia a generat mai multe nemulțumiri, în special din cauza punctajului redus acordat României.

În acest context, Victoria Cușnir, membră a juriului, a explicat pe Facebook că răspunde doar pentru notele sale și că discrepanțele apar și din cauza faptului că juriul votează prestația de la repetiția generală, nu cea văzută de public în seara finalei.

„Eu am fost anul acesta în juriu. Răspund doar pentru notele mele. Pentru aceste discrepanțe de vot există fix două soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul votează exact aceeași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme ar fi explicat multe lucruri”, a scris Victoria Cușnir.

Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a cerut la rândul său explicații după votul acordat de juriul Republicii Moldova.

„Ministerul Culturii din Republica Moldova nu este implicat direct în organizarea Eurovision Song Contest 2026. Am oferit sprijin organizatorilor, companiei publice Teleradio-Moldova, în limita posibilităților, iar în acest context considerăm că sunt necesare explicații, mai ales în urma acestui vot al publicului din Republica Moldova”, a declarat Cristian Jardan.

Eurovision 2026 a fost câștigat de Bulgaria, reprezentată de Dara, în timp ce Republica Moldova, reprezentată de Satoshi cu piesa „Viva, Moldova!”, s-a clasat pe locul 8 în clasamentul general.