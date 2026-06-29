Ministru, despre cadourile de la nuntă: Se adună cash până dimineața, apoi iarna toți la compensații.

Ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, declară că la evenimente precum nunți și cumetrii, „se adună cash până dimineața, se achită în numerar sărbătorile, toți chelnerii care au servit etc.”

Afirmațiile vin în contextul întrebării privind impozitarea darurilor „în plic” de la sărbătorile de familie, informează unimedia.info.

„Să fie precizată, pentru că obiectivul nu este de a afecta sărbătorile și cultura națională. Când vorbim despre donații, întrebarea era mai degrabă: care e acel plafon până la care poți declara că ai câștigat? Că e 100.000 de euro, că e 500.000, că e trei milioane de euro. Dacă noi considerăm ca popor să nu existe nicio limită, nicio limită să nu avem. Acum discutăm să vedem cât e sănătos.

De cealaltă parte, întrebarea era și în ce măsură cheltuielile care se fac cu organizarea acestor evenimente. Pentru că trebuie să înțelegem că de cele mai multe ori, se adună numerar până dimineața, se achită în numerar sărbătorile, toți chelnerii care au servit. Se întâmplă o evaziune în lanț, apoi iarna toți la compensații.

Aici lucrăm foarte atent, nu avem obiectivul să perturbăm sau să dăm peste cap sărbătorile și evenimentele importante din viața oricui, am putea fie să prevedem niște plafoane mult mai mari, fie să amânăm această prevedere, dar să utilizăm alte instrumente existente, pentru a preveni mai degrabă sau a lupta cu evaziunea unde ea se întâmplă la nivel de localuri, de legalizare a anumitor sume prea mari de bani sub acoperirea evenimentelor, dar mai degrabă că vom găsi soluții care să nu creeze un eveniment impozabil din absoluta majoritate a evenimentelor de familie”, a declarat ministrul Finanțelor.

De exemplu, acest lucru se referă la cadourile la zile de naștere pentru funcționarii publici sau de demnitate publică. Acest lucru apare frecvent în declarațiile de venituri.

Unii se supără, „cum adică să-mi impozitați nunta”, pe de altă parte, lumea se revoltă „cum adică lumea declară zeci de mii de euro la fiecare eveniment de familie”.