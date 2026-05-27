Ministra Muncii, despre majorarea vârstei de pensionare: Va fi o decizie națională.

Totuși, ea a admis că subiectul ar putea deveni inevitabil în viitor, pe fondul presiunilor tot mai mari asupra sistemului public de pensii, informează Radio Moldova.

„Va fi o decizie națională și noi, ca țară și ca populație, va trebui să decidem pe cine punem această povară. Ori, într-adevăr, începem să ne gândim la creșterea vârstei, ori vom pune povara pe generația care vine, care vor trebui să achite contribuții mai mari la bugetul asigurărilor sociale”, a spus ministra Muncii și Protecției Sociale.

Sistemul de pensii rămâne vulnerabil din cauza raportului redus dintre contribuabili și pensionari. În prezent, aproximativ 770.000 de salariați susțin plata pensiilor pentru circa 670.000 de beneficiari, spune Plugaru.

„În mod ideal, într-adevăr, ar trebui să fie raportul mai convenabil. Dacă noi am avea toți oamenii care sunt apți de muncă pe piața muncii, atunci la noi ar fi raportul de 1 la 3”, a declarat Natalia Plugaru.

Principala soluție pe termen scurt este creșterea numărului de persoane active pe piața muncii și reducerea economiei informale, a subliniat aceasta.

Precizăm că potrivit datelor oficiale, deficitul bugetului asigurărilor sociale s-a redus în ultimii ani, de la 5,5 miliarde de lei în 2023 la 3,6 miliarde de lei în acest an.

În prezent, vârsta standard de pensionare pentru femei este în proces de creștere graduală și va ajunge la 62 de ani de la 1 iulie 2026, cu șase luni mai mult decât în prezent. Totodată, pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă, femeile trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani.

Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, vârsta de pensionare pentru bărbați rămâne neschimbată, la 63 de ani, iar stagiul complet de cotizare constituie 34 de ani încă din 2019.

Autoritățile au stabilit ca vârsta de pensionare pentru femei să crească treptat, cu câte șase luni anual, până la egalizarea acesteia cu cea a bărbaților, la 1 iulie 2028.

La sfârșitul anului trecut, în Republica Moldova erau înregistrați 672.207 beneficiari de pensii, dintre care peste 421.000 erau femei.