theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
radiomoldova.md logoradiomoldova
27 Mai 2026, 08:38
1 940
Copiază linkul
Link copiat

Ministra Muncii, despre majorarea vârstei de pensionare: Va fi o decizie națională

Guvernul nu discută, deocamdată, despre o nouă majorare a vârstei de pensionare în Republica Moldova, susține ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

Ministra Muncii, despre majorarea vârstei de pensionare: Va fi o decizie națională.
Ministra Muncii, despre majorarea vârstei de pensionare: Va fi o decizie națională.

Totuși, ea a admis că subiectul ar putea deveni inevitabil în viitor, pe fondul presiunilor tot mai mari asupra sistemului public de pensii, informează Radio Moldova.

„Va fi o decizie națională și noi, ca țară și ca populație, va trebui să decidem pe cine punem această povară. Ori, într-adevăr, începem să ne gândim la creșterea vârstei, ori vom pune povara pe generația care vine, care vor trebui să achite contribuții mai mari la bugetul asigurărilor sociale”, a spus ministra Muncii și Protecției Sociale.

Sistemul de pensii rămâne vulnerabil din cauza raportului redus dintre contribuabili și pensionari. În prezent, aproximativ 770.000 de salariați susțin plata pensiilor pentru circa 670.000 de beneficiari, spune Plugaru.

„În mod ideal, într-adevăr, ar trebui să fie raportul mai convenabil. Dacă noi am avea toți oamenii care sunt apți de muncă pe piața muncii, atunci la noi ar fi raportul de 1 la 3”, a declarat Natalia Plugaru.

Principala soluție pe termen scurt este creșterea numărului de persoane active pe piața muncii și reducerea economiei informale, a subliniat aceasta.

Precizăm că potrivit datelor oficiale, deficitul bugetului asigurărilor sociale s-a redus în ultimii ani, de la 5,5 miliarde de lei în 2023 la 3,6 miliarde de lei în acest an.

În prezent, vârsta standard de pensionare pentru femei este în proces de creștere graduală și va ajunge la 62 de ani de la 1 iulie 2026, cu șase luni mai mult decât în prezent. Totodată, pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă, femeile trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani.

Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, vârsta de pensionare pentru bărbați rămâne neschimbată, la 63 de ani, iar stagiul complet de cotizare constituie 34 de ani încă din 2019.

Autoritățile au stabilit ca vârsta de pensionare pentru femei să crească treptat, cu câte șase luni anual, până la egalizarea acesteia cu cea a bărbaților, la 1 iulie 2028.

La sfârșitul anului trecut, în Republica Moldova erau înregistrați 672.207 beneficiari de pensii, dintre care peste 421.000 erau femei.

Sursă
radiomoldova.md logoradiomoldova
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici