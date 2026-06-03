Ministerul Sănătății va avea un nou secretar de stat.

Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, transmite moldpres.md.

Propunerea a fost prezentată de ministrul Sănătății, Emil Ceban, care a subliniat că Andrei Uncuța va contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare și modernizare a sistemului medical și va fi responsabil de coordonarea domeniului de asistență medicală prespitalicească și spitalicească.

„Andrei Uncuța a ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul instituțiilor medicale și administrației publice. Din anul 2020, a condus cel mai mare spital clinic republican din țară. Andrei Uncuța va contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare și modernizare a sistemului medical și va fi responsabil de coordonarea domeniului de asistență medicală prespitalicească și spitalicească, implementarea proiectelor investiționale în sănătate, inclusiv construcția spitalelor regionale Bălți și Cahul”, a declarat Emil Ceban.