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bani.md logobani
9 Iunie 2026, 16:18
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Ministerul Sănătății ar putea avea încă un secretar de stat cu un salariu de peste 53.000 de lei

Ministerul Sănătății vrea să introducă a patra funcție de secretar de stat, cu un salariu lunar de 53.400 de lei. Asta prevede un proiect de hotărâre a Guvernului privind reorganizarea ministerului.

Ministerul Sănătății ar putea avea încă un secretar de stat cu un salariu de peste 53.000 de lei.
Ministerul Sănătății ar putea avea încă un secretar de stat cu un salariu de peste 53.000 de lei.

Potrivit notei informative, noul secretar de stat va coordona domenii considerate strategice pentru sistemul medical, inclusiv asistența medicală primară și comunitară, sănătatea mintală, serviciile pentru tineri, îngrijirile la domiciliu, precum și politicile privind medicamentele, dispozitivele medicale și tehnologiile din sănătate, transmite bani.md.

Ministerul susține că actualii trei secretari de stat gestionează un volum prea mare de atribuții, iar redistribuirea responsabilităților este necesară pentru eficientizarea proceselor decizionale. Documentul arată că noua funcție de secretar de stat va genera cheltuieli estimate la circa 641.100 de lei anual.

Totodată, se prevede și extinderea subdiviziunii IT a ministerului. Serviciul tehnologia informației și comunicațiilor (eSănătate) va fi transformat în Direcție, iar numărul angajaților va crește de la doi la cinci. Pentru cele trei funcții noi sunt estimate cheltuieli de aproape 942.000 de lei anual sau circa 78.500 de lei lunar.

În total, reorganizarea va majora efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Sănătății de la 93 la 97 de unități, iar impactul financiar estimat este de aproximativ 1,7 milioane de lei anual.

Sursă
bani.md logobani
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