rupor.md logorupor
27 Mai 2026, 11:41
2 231
Ministerul Sănătății a negat informațiile privind închiderea secțiilor Spitalului Toma Ciorbă

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” nu va fi desființat, iar personalul nu va fi concediat.

„Acestea sunt declarații absolut incorecte. Nimic nu se lichidează, nimic nu se închide și nicio persoană nu părăsește sistemul”, a declarat Ceban, informează rupor.md.

Ministrul a recunoscut că spitalul se află într-o stare dificilă. Potrivit lui, instituția are peste 100 de ani, infrastructura este învechită, iar în ultimii 10 ani nu s-au făcut investiții semnificative.

Ceban a amintit că încă în 2023 a fost luată decizia de a gestiona în comun Spitalul „Toma Ciorbă” cu o instituție profilată în domeniul dermatologiei. Potrivit ministrului, acest proces este deja finalizat, iar cele două structuri funcționează sub o singură conducere.

Ministrul Sănătății a declarat că după ce a preluat funcția a vizitat de mai multe ori spitalul și a văzut probleme care necesită intervenție urgentă. În opinia sa, în starea actuală instituția nu poate trece complet acreditarea, motiv pentru care aceasta a fost prelungită cu șase luni.

Una dintre problemele menționate de Ceban sunt condițiile din secția de terapie intensivă. Potrivit lui, aceasta se află la etajul doi al clădirii, unde nu există lift. Ministrul a spus că autoritățile așteaptă finalizarea ultimei etape a proiectului de ventilație pentru a moderniza două secții și a organiza activitatea acestora în corpul altui spital. El a subliniat că acest lucru nu înseamnă concedierea personalului medical sau auxiliar.

Potrivit lui Ceban, după unificarea conducerii au fost deja făcute schimbări în contabilitate, blocul economic și administrativ, însă angajații nu au fost concediați.

Ministrul a numit acest spital o instituție strategică, mai ales în contextul posibilelor epidemii și amenințări infecțioase. Totodată, el a remarcat că infrastructura actuală limitează activitatea spitalului.

Potrivit lui Ceban, în instituție rețelele electrice sunt învechite, ceea ce face imposibilă conectarea unei părți din echipamente. El a declarat că cablurile trec pe exteriorul clădirii și nu mai corespund condițiilor necesare.

Sursă
