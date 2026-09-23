Ministerul Sănătății a finalizat verificarea Agenției Medicamentului: Au fost depistate încălcări sistemice.

Ministerul Sănătății a finalizat controlul la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

Acesta a depistat încălcări sistemice în funcționarea registrului de stat, examinarea documentelor și controlul conflictelor de interese.

Pentru eliminarea acestora au fost aprobate 25 de măsuri obligatorii, transmite rupor.md

Verificarea a acoperit perioada 1 august 2025 – 27 iulie 2026. Situația privind cateterele intravenoase și litigiile aferente au fost examinate începând din ianuarie 2024. Ministerul Sănătății a subliniat că încălcările s-au acumulat pe parcursul unei perioade îndelungate și nu sunt legate doar de un singur episod sau de o singură conducere.

Cea mai gravă problemă a fost recunoscută drept securitatea Registrului de Stat al Dispozitivelor Medicale. În februarie – martie 2026, datele din acesta au fost modificate prin intermediul unui cont tehnic comun, în afara sistemului obișnuit și fără indicarea unui utilizator concret. Modificările vizau producătorii, identificatorii și statutul anumitor dispozitive. Agenția a depistat acest lucru, a blocat contul și s-a adresat organelor competente. Investigația continuă.

Verificarea a constatat și întârzieri grave în examinarea documentelor. După anularea taxei pentru depunerea acestora, numărul dosarelor a crescut de la 634 în primul semestru al anului 2025 la 2748 în aceeași perioadă a anului 2026. La 31 martie, 1222 de dosare rămâneau neexaminate, majoritatea depășind termenul stabilit de lege.

Ministerul Sănătății a depistat, de asemenea, o separare insuficientă între înregistrarea dispozitivelor medicale și achizițiile publice. Șapte dosare au fost examinate cu prioritate la solicitarea Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, deși nu existau reguli aprobate pentru o astfel de prioritizare. Doi experți contractați activau concomitent în centrul de achiziții, iar statutul lor dublu la încheierea contractelor nu a fost evaluat corespunzător din perspectiva conflictului de interese. Totodată, verificarea nu a stabilit fapte de acordare a unor avantaje unei anumite companii.

Deficiențe au fost constatate și în activitatea cu experții externi. Într-un caz, un specialist a obținut acces la sistem înainte de perfectarea contractului, iar regulile de declarare a conflictelor de interese nu țineau cont de specificul dosarelor examinate. În anumite verificări interne au participat angajați ale căror acțiuni proprii făceau parte din obiectul verificării.

Sistemul de control al siguranței dispozitivelor medicale a fost considerat preponderent reactiv — acesta începea să funcționeze abia după primirea plângerilor. La reverificarea cateterelor intravenoase, solicitări au fost expediate către peste 350 de instituții medicale, însă până la 4 septembrie au fost primite doar 74 de răspunsuri. Totodată, datele colectate nu au fost repartizate integral pe loturi, volume de utilizare și numărul incidentelor. În prezent, cateterele se află legal pe piață, iar rezultatele verificării nu oferă temei pentru a le numi nesigure.

Separat au fost examinate livrările de măști de oxigen, al căror producător nu a recunoscut lotul indicat. Acest caz a arătat că spitalele nu verificau producătorul și numărul lotului la recepționarea produselor. Acum, o astfel de verificare va deveni obligatorie.

Planul aprobat de Ministerul Sănătății prevede auditarea registrului, renunțarea la conturile tehnice comune, eliminarea restanțelor la dosare, reguli noi pentru experții externi, separarea înregistrării de achiziții, consolidarea auditului intern și a controlului asupra dispozitivelor medicale din spitale. După 40 de zile lucrătoare, instituția va verifica îndeplinirea măsurilor.