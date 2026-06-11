Ministerul Sănătății a emis o avertizare după decesul unui copil de varicelă.

Despre aceasta a anunțat Ministerul Sănătății, după apariția în presă a știrilor despre decesul unui copil de 5 ani din cauza acestei boli.

Ministerul a îndemnat părinții să nu practice automedicația și să se adreseze imediat medicilor la primele simptome periculoase, deoarece anual în țară sunt înregistrate mii de cazuri ale acestei infecții. Ministerul a subliniat că o evoluție aparent ușoară a bolii nu garantează siguranța: complicații periculoase precum encefalita, meningita sau pneumonia pot apărea rapid, transmite rupor.md.

Părinții, a precizat Ministerul Sănătății, trebuie să fie în legătură cu medicul de familie sau pediatrul, precum și să cheme urgent ambulanța dacă copilul bolnav prezintă somnolență puternică, convulsii, vărsături persistente, tulburări de echilibru sau dificultăți de respirație. Motiv de îngrijorare trebuie să fie și creșterea repetată a temperaturii după o ameliorare și supurația erupției cutanate.

Ministerul a emis aceste clarificări de urgență după tragedia petrecută la Chișinău. Pe 7 iunie, un copil de cinci ani a fost adus în stare extrem de gravă la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase pentru Copii, care s-a îmbolnăvit încă pe 2 iunie, dar nu a primit îngrijiri medicale la timp timp de cinci zile. Medicii i-au diagnosticat comă, edem cerebral și encefalită variceloasă – copilul nu a putut fi salvat, decedând la o oră după internare.

În prezent, Poliția și medicii legiști investighează toate circumstanțele evenimentului.