Ministerul Sănătății a descoperit nereguli în cazul Ludmilei Vartic la Spitalul din Hâncești.

Ministerul Sănătății a identificat mai multe încălcări în cazul Ludmilei Vartic, în urma unui control intern la Spitalul Raional Hâncești.

Potrivit concluziilor, au existat deficiențe în acordarea asistenței medicale, în gestionarea și documentarea cazului, precum și în aplicarea procedurilor și protocoalelor clinice și în procesul de formare continuă a personalului medical, scrie omniapres.md.

Neregulile vizează atât personalul medical implicat în acordarea asistenței, cât și persoane cu funcții de conducere și management instituțional, responsabile de organizarea proceselor interne și de controlul calității actului medical. Este vorba despre circumstanțele internării Ludmilei Vartic, care a precedat decesul acesteia.

Totuși, Ministerul nu precizează câte persoane sunt vizate de concluziile anchetei, ce funcții ocupă acestea și ce încălcări concrete le sunt imputate. De asemenea, instituția nu spune dacă persoanele respective au fost deja sancționate disciplinar și, dacă da, ce sancțiuni au fost aplicate. Ministerul s-a limitat să menționeze că stabilirea răspunderii individuale și a eventualelor abateri urmează să fie realizată în cadrul procedurilor prevăzute de lege.

Cazul a provocat un scandal la începutul acestui an și s-a soldat cu demisia directorului Spitalului Raional Hâncești, Petru Ciubotaru. Pe 18 martie, ministrul Sănătății, Emil Ceban, a anunțat că acesta și-a depus demisia din proprie inițiativă și și-a asumat responsabilitatea pentru faptul că instituția nu a informat Poliția și Procuratura despre internarea Ludmilei Vartic după o tentativă de suicid din noiembrie 2025.

Ulterior, Petru Ciubotaru a declarat că nu a raportat cazul deoarece femeia nu prezenta semne de violență domestică și nu a formulat plângeri, fiind internată cu intoxicație medicamentoasă.