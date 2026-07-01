Ministerul Muncii: Trecerea la 22 de zile lucrătoare de concediu nu înseamnă reducerea drepturilor salariaților.

Ministerul Muncii susține că propunerea de modificare a modului de calcul al concediului anual plătit nu reduce drepturile angajaților, ci aliniază legislația Moldovei la practica europeană.

O astfel de reacție a urmat după ce marți sindicatele au declarat că nu susțin inițiativa de transformare a concediului din 28 de zile calendaristice în 22 de zile lucrătoare, informează protv.md.

Potrivit Ministerului Muncii, poziția sindicatelor se bazează pe compararea a două unități de măsură diferite: 28 de zile calendaristice și 22 de zile lucrătoare. În prezent, cele 28 de zile calendaristice includ și zilele de odihnă. Dacă concediul este luat consecutiv, acesta reprezintă patru săptămâni, adică 20 de zile lucrătoare în care angajatul cu program de luni până vineri ar trebui să lucreze. Dacă însă concediul este împărțit în părți, numărul efectiv de zile de absență de la muncă poate varia.

„Aceeași normă juridică este aplicată și percepută diferit. Acest lucru este vizibil și din pozițiile partenerilor sociali. Sindicatele interpretează propunerea ca o reducere de la 28 la 22 de zile, în timp ce angajatorii o percep ca o creștere de la echivalentul a 20 de zile lucrătoare la 22”, au declarat reprezentanții Ministerului Muncii.

Ministerul a adăugat că 22 de zile lucrătoare reprezintă o soluție echilibrată: patru săptămâni și încă două zile lucrătoare suplimentare de concediu, ceea ce depășește echivalentul actual și este un nivel peste standardul minim european.

„Dreptul garantat în Uniunea Europeană este de cel puțin 20 de zile lucrătoare de concediu pentru o săptămână de lucru de cinci zile, iar acest minim este aplicat în 14 state membre UE”, se arată în declarația ministerului.

Ministerul subliniază că reforma nu se reduce la o reducere a concediului „de la 28 la 22 de zile”, ci schimbă însăși sistemul de calcul, aliniindu-l la practica Uniunii Europene: concediul va fi calculat în zile lucrătoare, nu calendaristice, ceea ce va elimina interpretările ambigue. În plus, instituția susține că, datorită acestei inițiative, cetățenii se pot aștepta la o creștere a salariilor și la un calcul mai avantajos al indemnizațiilor de concediu.

„Creșterea constantă a numărului de zile de concediu nu poate înlocui politica de majorare a veniturilor din muncă. Proiectul de lege schimbă metodologia de calcul, aliniind-o la practica Uniunii Europene: concediul va fi calculat în zile lucrătoare, nu calendaristice, pe care fiecare le interpretează în felul său”, se arată în comunicat.

Sindicatele nu susțin propunerea Ministerului Muncii

Cu o zi înainte, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a criticat reforma concediilor, afirmând că aceasta este insuficient fundamentată și va duce la scăderea nivelului actual de protecție a angajaților. Ca alternativă, sindicatele propun stabilirea unei durate minime a concediului anual de 24 de zile lucrătoare.

Anterior, ministrul muncii și protecției sociale Natalia Plugaru a declarat că reforma are ca scop asigurarea unei mai mari echități și va permite fiecărui angajat să beneficieze de același număr de zile reale de odihnă:

„Astăzi, concediul minim prevăzut de Codul Muncii este de 28 de zile calendaristice. În practică, aceasta înseamnă aproximativ 20 de zile lucrătoare în care persoana se odihnește efectiv. După modificările propuse, concediul minim va fi de 22 de zile lucrătoare. Pentru mulți angajați, aceasta va însemna mai mult timp pentru odihnă”.

Noile prevederi, conform cărora concediul anual plătit va fi calculat în zile lucrătoare, nu calendaristice, așa cum este acum, urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.