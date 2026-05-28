Ministerul Muncii reamintește: 1 iunie este zi nelucrătoare.

Modificarea a fost introdusă prin Legea nr. 170/2023, care a completat lista sărbătorilor oficiale nelucrătoare din Republica Moldova, transmite noi.md.

Instituția precizează că, în zilele de sărbătoare nelucrătoare, sunt admise activități în unitățile a căror oprire nu este posibilă din motive tehnice sau de producție, inclusiv în unitățile cu flux continuu. De asemenea, pot fi desfășurate lucrări legate de deservirea populației, precum și lucrări urgente de reparație ori de încărcare-descărcare.

Potrivit Ministerului, salariații cu vârsta de până la 18 ani nu pot fi atrași la muncă în astfel de zile. În același timp, anumite categorii de angajați pot activa doar în baza acordului scris.

Autoritățile mai menționează că, pentru utilizarea optimă a zilelor de repaus și a sărbătorilor nelucrătoare, conducătorul unității poate transfera zilele de repaus sau de lucru în alte zile, după consultarea reprezentanților salariaților. În cazul autorităților și instituțiilor publice, această competență aparține Guvernului.