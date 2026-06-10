Ministerul Mediului vrea să-și majoreze schema de personal cu 22 de posturi.

Un proiect de hotărâre care urmează să fie examinat de Guvern în ședința din 11 iunie prevede majorarea efectivului-limită al ministerului de la 96 la 118 angajați și crearea unor noi subdiviziuni specializate, informează tvrmoldova.md.

Potrivit notei informative, Ministerul Mediului trebuie să gestioneze procesul de armonizare a peste 1.200 de acte legislative europene din domeniul mediului, dintre care circa 300 trebuie transpuse până în august 2027. În acest context, autoritățile consideră că actuala structură instituțională nu dispune de suficiente resurse pentru a face față noilor responsabilități.

Proiectul prevede instituirea unei noi funcții de secretar de stat, responsabil de domeniul forestier și cinegetic, precum și crearea unor subdiviziuni noi pentru statistici de mediu, politici nucleare și radiologice, reducerea riscurilor de dezastre naturale și coordonarea proiectelor finanțate din fonduri externe.

De asemenea, mai multe direcții existente vor fi consolidate cu personal suplimentar pentru a accelera procesul de transpunere a legislației europene în domenii precum gestionarea deșeurilor, schimbările climatice, conservarea naturii și gestionarea substanțelor chimice.

Potrivit calculelor Ministerului Mediului, impactul bugetar al reorganizării este estimat la 8,85 milioane de lei anual. Bugetul necesar pentru funcționarea instituției va crește astfel de la 37,2 milioane de lei la 47,1 milioane de lei pe an.

Autorii proiectului precizează că reorganizarea va avea efecte minime asupra personalului existent. Potrivit documentului, doar o singură funcție din cadrul Agenției Naționale pentru Reglementarea Activităților Nucleare și Radiologice ar putea fi supusă disponibilizării, în cazul în care persoana vizată nu va accepta o altă funcție propusă. În acest scenariu, costurile aferente disponibilizării sunt estimate la aproximativ 115 mii de lei, iar impactul bugetar total al reformei ar putea ajunge la aproape 9 milioane de lei anual.

Totodată, Ministerul susține că aceste cheltuieli ar putea fi compensate integral din noile venituri generate de aplicarea legislației în domeniul cinegetic. Conform estimărilor autorităților, doar în anul 2026 aceste plăți ar putea aduce la bugetul de stat venituri de peste 20,7 milioane de lei, de peste două ori mai mult decât costurile suplimentare generate de reorganizarea Ministerului Mediului.