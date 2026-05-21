21 Mai 2026, 20:00
Ministerul Mediului va verifica informațiile privind amenzile pentru udarea grădinii cu apă din fântâni

Recent, pe rețelele sociale a apărut un video în care o locuitoare din raionul Șoldănești povestește că a primit o amendă de 600 de lei pentru că uda grădina cu apă din fântâna proprie.

Potrivit femeii, inspectorii care i-au aplicat amenda i-au explicat că apa din fântână este considerată potabilă și nu poate fi folosită pentru cultivarea legumelor.

Mai mult, ea susține că cazul său nu este singular – mai mulți săteni de-ai ei au fost, de asemenea, trași la răspundere pentru acțiuni similare.

Imaginile video au stârnit un val de discuții și critici pe rețelele sociale. De cele mai multe ori, utilizatorii se întrebau „când vor începe să taxeze aerul”.

Jurnaliștii au cerut ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, să explice dacă în Moldova există o lege care interzice folosirea apei din fântâni pentru udarea grădinilor. Ministrul și-a exprimat surprinderea față de situație, menționând că, în țara noastră, udarea cu apă din fântâni este o practică răspândită.

Hajder a promis că instituția pe care o conduce va verifica această informație.

