Ministerul Mediului recomandă spălarea mai rară a rufelor și a mașinii pentru a economisi apă.

În mesajele publicate de minister, locuitorii sunt îndemnați să pornească mașina de spălat doar atunci când este complet încărcată, să folosească mătura în locul furtunului pentru curățenie, precum și să poarte hainele de mai multe ori, dacă acestea nu necesită spălare după fiecare utilizare, relatează newsalert.md.

Campania se desfășoară sub sloganul „Folosim apa cu înțelepciune”. Ministerul menționează că acțiunile simple, repetate zilnic, pot contribui la reducerea consumului de apă.

Recomandările au apărut pe fundalul unui deficit hidrologic grav cu care se confruntă Republica Moldova. Autoritățile au avertizat asupra nivelului scăzut al apei din Nistru și Prut, precum și asupra riscurilor pentru aprovizionarea cu apă.