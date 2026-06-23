Ministerul Mediului propune reutilizarea apelor uzate tratate.

Autoritățile din Moldova propun folosirea apelor uzate tratate pentru irigarea terenurilor agricole, pentru a reduce deficitul de apă în perioadele de secetă și a sprijini reziliența sectorului agricol.

Pentru aceasta se planifică modernizarea stațiilor de epurare, construirea rezervoarelor de acumulare și crearea unui cadru normativ pentru reutilizarea sigură a apei, transmite rupor.md.

Ministerul Mediului al Republicii Moldova intenționează să implementeze practica reutilizării apelor uzate epurate în agricultură. Această măsură este considerată unul dintre instrumentele asigurării securității apei în țară și adaptării la secetele tot mai frecvente.

Potrivit unui studiu realizat de minister împreună cu Institutul de Mediu din Stockholm, cu sprijinul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională, apele uzate epurate pot deveni o sursă suplimentară de apă pentru irigarea terenurilor agricole.

Autorii studiului menționează că utilizarea acestei resurse va permite reducerea presiunii asupra surselor de apă de suprafață și subterane, precum și asigurarea fermierilor cu volume suplimentare pentru irigare în perioadele de secetă.

Analiza pilot realizată în raioanele Cahul, Cantemir și Căușeni a arătat că, prin utilizarea apelor uzate epurate, suprafața terenurilor irigate poate crește cu aproximativ 40%. Potrivit specialiștilor, acest lucru va contribui la creșterea producției agricole, stabilizarea recoltelor în anii secetoși și susținerea veniturilor agricultorilor.

Pe baza studiului se planifică lansarea unor proiecte pilot pentru reutilizarea apelor uzate epurate. Printre măsurile planificate se numără modernizarea stațiilor de epurare, construirea rezervoarelor de stocare a apei, dezvoltarea infrastructurii de transport și consolidarea sistemelor de control al calității.

Paralel, Ministerul Mediului a pregătit un proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea cerințelor minime pentru reutilizarea apei. Documentul stabilește norme de calitate a apei, proceduri de monitorizare și gestionare a riscurilor pentru protecția mediului și sănătății populației.

Ministerul subliniază că reutilizarea apelor uzate epurate este în conformitate cu principiile economiei circulare și va permite transformarea apelor uzate într-o resursă suplimentară pentru agricultură și dezvoltarea durabilă a țării.