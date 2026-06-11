Ministerul Mediului a respins acuzațiile lui Costiuc privind noi deversări în Nistru.

Așa a comentat deputatul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, despre o presupusă nouă deversare de substanțe poluante în râu, informează agora.md.

Costiuc a publicat pe rețelele sociale un video filmat pe malul Nistrului, unde se văd filtre de protecție instalate pe apă. Deputatul a afirmat că deține „informații operative” despre deversări în râu, însă nu a prezentat dovezi concrete și s-a limitat la întrebări privind originea petelor de pe suprafața apei.

În replică, Hajder a subliniat că autoritățile nu au afirmat niciodată că vor demonta complet toate filtrele de pe Nistru. Potrivit acestuia, după poluarea masivă a râului din luna martie, o parte din produsele petroliere s-au depus pe maluri, în zonele cu curenți slabi și în vegetația de pe marginea apei.

Ministrul a explicat că, din cauza fluctuațiilor nivelului apei, aceste reziduuri sunt spălate periodic în aval, motiv pentru care mai multe filtre continuă să funcționeze pentru a capta urmele de poluare și a proteja ecosistemul râului.

„Nu există niciun motiv de panică”, a declarat Hajder, adăugând că analizele de laborator confirmă o calitate bună a apei, potrivită pentru consum.

Reamintim că în martie 2026, după un atac asupra unui obiectiv energetic din Ucraina, în râul Nistru au ajuns până la 1,5 tone de ulei tehnic din transformatoare. Atunci au fost descoperite pete de petrol pe râu, iar autoritățile din Moldova au instituit stare de alertă sporită și au instalat filtre speciale pentru localizarea poluării.