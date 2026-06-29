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logos.press.md logologos
29 Iunie 2026, 07:45
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Ministerul Justiției investește aproape trei milioane de lei în blocuri sanitare

Ministerul Justiției va cheltui aproape trei milioane de lei pentru lucrări de reparație capitală a blocurilor sanitare din cadrul clădirii sale administrative.

Ministerul Justiției investește aproape trei milioane de lei în blocuri sanitare.
Ministerul Justiției investește aproape trei milioane de lei în blocuri sanitare.

Instituția a lansat o procedură de licitație deschisă în acest sens, achiziția fiind inclusă în planul anual al autorității contractante.

Prin acest proiect se urmărește modernizarea integrală a grupurilor sanitare existente la toate nivelurile clădirii, lucrările urmând să acopere demisolul, parterul și cele trei etaje superioare ale edificiului. Necesitatea acestei investiții majore este determinată de gradul avansat de uzură fizică și morală a finisajelor interioare, a obiectelor sanitare și a instalațiilor tehnico-edilitare actuale, care nu mai corespund normelor de igienă și siguranță, scrie logos-pres.md.

Intervențiile planificate includ demolarea finisajelor degradate, executarea unora noi din materiale rezistente la umiditate și uzură, recompartimentări interioare și înlocuirea completă a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare. De asemenea, vor fi modernizate rețelele electrice și sistemele de ventilare pentru toate spațiile vizate.

Proiectul prevede amenajarea unui grup sanitar separat pentru persoanele cu dizabilități.

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