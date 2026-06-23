Ministerul Finanțelor propune limitarea premiilor și modificarea sistemului de sporuri.

Ministerul Finanțelor a prezentat detalii despre reforma sistemului de salarizare, care prevede majorarea sporurilor pentru gradele științifice și introducerea unui premiu unic de 10.000 de lei.

Proiectul vizează o mai mare echitate în plata muncii, dar introduce reguli mai stricte pentru acordarea sporurilor de performanță, informează Radio Moldova.

La ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective din 22 iunie, secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Maia Savva, a precizat că sporul lunar pentru grad profesional va crește doar în sume fixe începând cu anul 2028. Astfel, plățile pentru deținerea unui grad științific sau științifico-pedagogic vor fi majorate cu sume cuprinse între 900 și 1.400 de lei.

Pentru funcțiile de conferențiar universitar și cercetător științific conferențiar, sporul va crește de la 600 la 1.500 de lei, iar pentru profesorii universitari, profesorii științifici și profesorii habilitați, plățile vor crește de la 1.100 la 2.500 de lei.

Sporul pentru performanța muncii va fi acordat după un nou sistem, a explicat Maia Savva.

„Până acum, 99% dintre angajații din sectorul bugetar primeau sporuri pentru performanță. Propunem includerea acestui spor de 10% în indicatorii de bază pentru calculul salariului.”

După modificările propuse, dreptul la sporul de performanță îl vor avea cel mult 45% dintre angajați. Cei care vor primi calificativul „excelent” vor putea beneficia de un spor între 12% și 15%, iar angajații cu calificativul „foarte bine” vor primi un spor de 6%.

Sporul pentru consolidarea potențialului instituțional al organelor locale de autoguvernare unite va rămâne la nivelul actual — 30% și va fi acordat până în anul 2030.

Vorbind despre premiile unice, Maia Savva a menționat că ministerul intenționează să limiteze valoarea acestora pentru a evita diferențele între instituții.

„Asigurăm un tratament echitabil și propunem acordarea premiilor în limita a 2% din fondul anual al salariului de bază, iar fiecare angajat va putea primi pe parcursul anului bugetar premii unice în sumă de până la 10.000 de lei”, a explicat secretarul de stat.

Proiectul de lege prevede, de asemenea, o mai mare flexibilitate în atragerea angajaților pentru funcțiile unde există deficit de personal.

„Pe baza unor criterii clare va fi aprobată lista funcțiilor necesare pentru o perioadă determinată până la trei ani, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani. Astfel, timp de cinci ani, pentru anumite funcții vor putea fi acordate sporuri salariale între 10% și 30% pentru a asigura ocuparea posturilor deficitare în instituțiile publice”, a explicat Maia Savva.

În cadrul ședinței, reprezentanții sindicatelor au atras atenția asupra unor neajunsuri ale reformei. Ministerul Finanțelor a asigurat că toate propunerile exprimate vor fi analizate și, dacă vor exista temeiuri, vor fi luate în considerare în noua versiune a legii.