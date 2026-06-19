Ministerul Finanțelor propune extinderea atribuțiilor Serviciului Vamal.

Ministerul Finanțelor propune introducerea amenzilor pentru depunerea repetată a declarației vamale, dar și acordarea dreptului specialiștilor Serviciului Vamal de a efectua percheziții în cazurile de contravenții administrative.

Aceste propuneri sunt incluse în pachetul de amendamente privind politica fiscală și vamală, elaborate pentru a fi introduse în 2027. Ministerul propune să aducă modificările corespunzătoare în Codul contravențional, scrie logos-pres.md.

Așadar, în domeniul administrării vamale se propune introducerea unei noi infracțiuni pentru depunerea repetată a declarației vamale cu informații identice. Conform proiectului, această încălcare va fi sancționată cu o amendă de la 60 la 90 unități convenționale.

Autorii explică că aceasta va permite prevenirea duplicării operațiunilor și denaturării evidenței vamale, precum și va crește disciplina participanților la activitatea economică externă.

De asemenea, se propune extinderea atribuțiilor Serviciului Vamal. Modificările în Codul contravențional prevăd că funcționarii Serviciului Vamal vor putea să instrumenteze cazurile de contravenții administrative și să aplice sancțiuni. Lista atribuțiilor va fi aprobată prin ordinul directorului Serviciului Vamal.

Serviciul Vamal va fi inclus în lista organelor de stat autorizate să efectueze percheziții în cadrul procedurilor privind contravențiile administrative. Măsurile propuse vor permite sporirea eficienței în identificarea și investigarea încălcărilor vamale.