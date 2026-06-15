Ministerul Finanțelor introduce un mecanism obligatoriu de evaluare a proiectelor publice majore.

Scopul principal al modificărilor este de a îmbunătăți planificarea și de a crește eficiența utilizării fondurilor publice, scrie rupor.md.

Potrivit Ministerului Finanțelor, noile reguli introduc un mecanism unificat și obligatoriu pentru verificarea, evaluarea și selecția proiectelor mari. Sub acest control vor intra toate inițiativele a căror valoare depășește 200 de milioane de lei sau 10 milioane de euro.

Reforma va afecta, de asemenea, cadrul normativ al fondurilor publice cheie:

Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală

Fondul Național pentru Protecția Mediului

Fondul Rutier

Aceasta va asigura transparență completă și coerență în alocarea banilor din buget. Potrivit autorităților, implementarea modificărilor va crește calitatea investițiilor, va îmbunătăți prioritizarea cheltuielilor, va consolida disciplina bugetară și va asigura o utilizare mai responsabilă a finanțelor publice la nivel național.