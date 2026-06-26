Ministerul Energiei va semna un contract pentru construcția liniei electrice Bălți–Suceava.

Astăzi, 26 iunie, la Guvern, va fi semnat contractul pentru proiectarea și construcția tronsonului moldovenesc al liniei electrice aeriene Bălți-Suceava, cu o tensiune de 400 kV.

Aceasta este a doua dintre cele trei linii prin care țara se conectează la rețeaua europeană ENTSO-E.

Investigațiile tehnice privind acest proiect au fost discutate încă din 2017, dar doar creditul BERD, ratificat în aprilie 2024, a transformat planul într-un șantier de construcție. De atunci, traseul a trecut prin procedura de recunoaștere a utilității publice, prin redistribuirea a 30,8 milioane de euro de la stația de transformare din Vulcănești, care a devenit inutilă după sincronizarea completă cu rețeaua europeană, și printr-o licitație internațională finalizată toamna trecută, scrie logos-pres.md.

După semnarea documentului, împreună cu noul acord privind acordarea asistenței tehnice de la BERD, antreprenorul desemnat va începe în sfârșit lucrările pe obiectiv.

Ce anume va fi semnat

Contractul va reuni două documente separate, ambele legate de proiectul umbrelă „Interconectarea rețelelor electrice ale Republicii Moldova și României, Faza II”.

Primul este contractul pentru proiectarea și construcția tronsonului moldovenesc al liniei electrice aeriene de 400 kV Bălți-Suceava — rezultat al licitației internaționale organizate de întreprinderea de stat „Moldelectrica” pe platforma de achiziții a BERD, desfășurată între 31 iulie și 15 septembrie 2023, în conformitate cu regulile de achiziții ale băncii și cu avizul tehnic al BEI. Identitatea exactă a câștigătorului și costul final al contractului vor fi confirmate după semnare.

Al doilea document este un acord separat de acordare a unui grant, încheiat între Ministerul Energiei, „Moldelectrica” și BERD, pentru asistența tehnică necesară implementării întregii Faze II — finanțat din Fondul Special al Acționarilor BERD (EBRD-SSF) și Fondul pentru Infrastructură Durabilă. Aceasta este o componentă separată, nelegată de grantul de 15,4 milioane de euro deja semnat în februarie 2023 pentru construcția efectivă: acoperă, în general, cheltuielile pentru supraveghere, consultanță tehnică și actualizarea documentației de mediu, care au asigurat avansarea proiectului în ultimul an — de la revizuirea acordului de mediu, solicitată de „Moldelectrica” în iulie 2023 pentru optimizarea traseului, până la coordonarea documentației de licitație cu cele două organizații finanțatoare.

Structura financiară

Investiții de 77 milioane de euro: linia electrică, o nouă stație de transformare de 400 kV la Bălți, modernizarea stației existente de 330 kV din Capitala de nord a Moldovei și componenta pentru refacerea rețelei electrice — provin integral din surse externe, fără presiune directă asupra bugetului de stat. Structura este mixtă, în trei tranșe egale de 40-40-20%.

Bugetul total include de asemenea aproximativ 9,5 milioane de euro pentru exproprieri de terenuri și servituți, distribuite astfel: compensații proprietarilor (5,2 milioane de euro), evaluare cadastrală și întocmirea documentelor (1,3 milioane de euro), cheltuieli administrative și notariale (0,8 milioane de euro) și fond de rezervă pentru litigii sau ajustări de cost (2,2 milioane de euro).

Plățile se efectuează printr-un cont special de trezorerie, iar procesul trebuie finalizat în termen de 12 luni de la adoptarea legii serviciilor comunale. La aceasta se adaugă o contribuție indirectă a statului: scutirea de taxe vamale, accize și TVA la import, adoptată în octombrie 2023, care reduce costul efectiv al proiectului cu peste 6 milioane de euro, fără a fi reflectată ca o cheltuială bugetară.