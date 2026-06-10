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Infotag.md logoInfotag
10 Iunie 2026, 19:18
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Ministerul Energiei a prezentat bilanțul liberalizării pieței gazelor pentru marii consumatori

În primele două luni după liberalizarea pieței gazelor naturale pentru marii consumatori pe segmentul extrabursier, gestionat de bursa BRM EST Moldova (România), au fost încheiate tranzacții în valoare de 514 mii MWh.

Ministerul Energiei a făcut bilanțul liberalizării pieței gazelor pentru marii consumatori.
Ministerul Energiei a făcut bilanțul liberalizării pieței gazelor pentru marii consumatori.

În tranzacții au fost implicate 43 de companii, iar contractele au fost încheiate pe perioade de la o lună până la un an. Printre cumpărători s-au numărat atât întreprinderi private, cât și companii de stat, transmite infotag.md.

Începând cu 1 aprilie 2026, consumatorii mari (care nu sunt gospodării) nu vor mai achiziționa gaze naturale în cadrul sistemului național de deservire de la furnizorul desemnat, ci doar în condiții comerciale. Această modificare are ca scop dezvoltarea unei piețe competitive, transparente, conforme cu normele europene.

Până la 1 aprilie 2026, aproape toți cei 203 consumatori mari au trecut pe piața liberă - aproximativ 99% din consumul segmentului.

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