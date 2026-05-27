Ministerul Educației va majora bursele pentru studenții din domeniile STEM și viitorii pedagogi.

Despre aceasta a anunțat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, transmite rupor.md.

Principala noutate a programului de sprijin va fi o creștere fără precedent a plăților pentru studenții facultăților de pedagogie. Potrivit ministrului, pentru studenții din anul întâi care studiază la specializarea Științele Educației, bursa de categoria I va crește până la 4.565 lei pe lună.

Dan Perciun a subliniat că aceasta este o sumă record pentru Republica Moldova, care depășește cuantumul unor indemnizații similare chiar și în unele țări vecine din regiune. Autoritățile speră că aceste condiții financiare vor deveni un stimulent puternic suplimentar pentru absolvenții liceelor și colegiilor să nu plece peste hotare, ci să rămână să studieze și să muncească acasă.

Pe lângă viitorii pedagogi, finanțare prioritară vor primi studenții științelor exacte și inginerești.

„Avem câteva vești bune. Bursele au fost majorate substanțial, în special la specializările din domeniul STEM — de la arhitectură la inginerie, de la matematică la fizică”, a menționat ministrul Educației.

Structura modificărilor ce urmează:

Creștere de bază: plățile vor fi indexate pentru toate categoriile de studenți.

Coeficient majorat: studenții specializărilor tehnice vor primi o suplimentare mai consistentă.

Prioritate maximă: o creștere excepțională, record, este prevăzută pentru profilul pedagogic.

Deși noile plăți vor începe oficial să fie acordate de la 1 septembrie, reforma va viza direct candidații care vor fi admiși în universități în cadrul campaniei curente de admitere. Studenții înscriși în universități în acest an vor primi garantat plățile majorate conform graficului.

Procesul de modernizare a vizat și procedura de admitere. Depunerea dosarelor la instituțiile de învățământ superior din țară va începe pe 27 iulie și va dura până la sfârșitul lunii august. Pentru a minimiza birocrația, întreaga campanie se va desfășura în format digital — tinerii vor putea depune cererea și urmări stadiul dosarului online prin intermediul platformei unice de stat https://eadmitere.gov.md/.

Scopul principal al noii strategii de stat este de a reține tinerii talentați în țară și de a acoperi rapid deficitul de cadre în sectoarele critice pentru economia națională: educație, tehnologie și inginerie.