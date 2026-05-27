Ministerul Educației va cheltui 200 de milioane de lei pentru manuale noi.

Potrivit ministrului, în octombrie și noiembrie ar urma să înceapă procedurile de procurare a manualelor pentru elevii din clasa I-a, a II-a, a V-a, a VI-a și a X-a, scrie realitatea.md.

„În total, planificăm să investim anul viitor, când vom face plățile, mai mult de 200 de milioane de lei. Durează între 9 și 12 luni din momentul lansării achiziției până în momentul în care manualul ajunge în școală. Suntem un pic presați de timp, dar cu probabilitate bună, la majoritatea disciplinelor, să reușim. Bugetul este mai mare. Sperăm foarte mult că editurile se vor mobiliza și vor depune oferte pentru toate manualele”, a declarat oficialul într-un interviu acordat pentru Moldpres.

Totodată, au loc instruiri pentru autorii de manuale, iar anul viitor aceștia ar urma să lanseze circa 100 de titluri, conform declarațiilor ministrului.

„Este destul de mult. Aproape 50% din toate manualele vor fi editate în anii de studii 2026–2027, iar restul – în 2027–2028”, a adăugat el.