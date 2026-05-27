theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
27 Mai 2026, 09:14
2
Copiază linkul
Link copiat

Ministerul Educației va cheltui 200 de milioane de lei pentru manuale noi

Ministerul Educației planifică cheltuieli de 200 de milioane de lei pentru manuale. Dan Perciun susține că achizițiile ar trebui să înceapă până în septembrie.

Ministerul Educației va cheltui 200 de milioane de lei pentru manuale noi.
Ministerul Educației va cheltui 200 de milioane de lei pentru manuale noi.

Potrivit ministrului, în octombrie și noiembrie ar urma să înceapă procedurile de procurare a manualelor pentru elevii din clasa I-a, a II-a, a V-a, a VI-a și a X-a, scrie realitatea.md.

„În total, planificăm să investim anul viitor, când vom face plățile, mai mult de 200 de milioane de lei. Durează între 9 și 12 luni din momentul lansării achiziției până în momentul în care manualul ajunge în școală. Suntem un pic presați de timp, dar cu probabilitate bună, la majoritatea disciplinelor, să reușim. Bugetul este mai mare. Sperăm foarte mult că editurile se vor mobiliza și vor depune oferte pentru toate manualele”, a declarat oficialul într-un interviu acordat pentru Moldpres.

Totodată, au loc instruiri pentru autorii de manuale, iar anul viitor aceștia ar urma să lanseze circa 100 de titluri, conform declarațiilor ministrului.

„Este destul de mult. Aproape 50% din toate manualele vor fi editate în anii de studii 2026–2027, iar restul – în 2027–2028”, a adăugat el.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici