2 Iunie 2026, 17:29
Ministerul Educației: Testele de la bacalaureat nu se vând. Este o escrocherie

Pe Internet au apărut informații despre vânzarea testelor de la examenele de bacalaureat. Ministerul Educației susține că accesul persoanelor neautorizate la ele nu este posibil și cel mai probabil ar fi vorba despre escroci.

Reprezentanții autorității anunță că au apelat, în contextul situației, la oamenii legii și cooperează cu ancheta, pentru a investiga acțiunile care pot compromite examenele de absolvire, transmite realitatea.md.

Ministerul Educației face apel către absolvenți, părinți și cadre didactice să manifeste onestitate în timpul sesiunii de examene din 2026 și să nu cadă în capcanele escrocilor. Toate cazurile suspecte trebuie raportate Poliției.

„Urmare a informațiilor apărute în spațiul public cu privire la presupusele cazuri de vânzare a testelor de examene, precizăm că testele pentru examenul național de bacalaureat, cât și cele pentru examenele naționale de absolvire a gimnaziului, sunt păstrate în condiții de maximă securitate, ceea ce împiedică accesul persoanelor neautorizate la testele aplicate în cadrul examenelor naționale de absolvire sau scurgerile de informații în privința subiectelor de examen.

În context, reiterăm îndemnul MEC și ANCE către elevii claselor absolvente, părinți și cadre didactice să dea dovadă de corectitudine și onestitate în cadrul sesiunii de examene 2026 și să nu cadă pradă escrocheriilor. Totodată, încurajăm sesizarea organelor poliției cu privire la orice tentativă de fraudă”, se arată în declarația publicată de Ministerul Educației.

Ministerul colaborează cu organele de drept și desfășoară activ investigații pentru a proteja integritatea procedurii de exameniare.

realitatea
