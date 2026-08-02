Ministerul Educației și Cercetării a fost supus unui atac cibernetic.

Site-ul oficial al Ministerului Educației și Cercetării (MEC) a fost vizat de un atac cibernetic, anunță instituția.

După cum informează instituția, potrivit datelor preliminare, autorii au efectuat modificări neautorizate în codul sursă al site-ului, ceea ce a dus la redirecționarea utilizatorilor către adrese aparținând unor terți, transmite logos-pres.md

În urma atacului, a fost afectată parțial funcționarea mai multor pagini ale platformei de Internet. Specialiștii tehnici au început de urgență să înlăture consecințele incidentului: site-ul a fost izolat, modificările suspecte au fost șterse, iar funcționalitatea resurselor a fost restabilită.

Cu toate acestea, pe pagină sunt în continuare publicate materiale video suspecte, de natură indecentă, care nu au legătură cu activitatea ministerului.

În prezent, circumstanțele celor întâmplate sunt investigate. Ministerul Educației și Cercetării recomandă utilizatorilor care au accesat site-ul în perioada incidentului să nu interacționeze cu paginile sau materialele suspecte și să obțină informații doar prin canalele oficiale ale instituției.