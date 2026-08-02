theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
2 August 2026, 09:12
54
Copiază linkul
Link copiat

Ministerul Educației și Cercetării a fost supus unui atac cibernetic

Site-ul oficial al Ministerului Educației și Cercetării (MEC) a fost vizat de un atac cibernetic, anunță instituția.

Ministerul Educației și Cercetării a fost supus unui atac cibernetic.
Ministerul Educației și Cercetării a fost supus unui atac cibernetic.

După cum informează instituția, potrivit datelor preliminare, autorii au efectuat modificări neautorizate în codul sursă al site-ului, ceea ce a dus la redirecționarea utilizatorilor către adrese aparținând unor terți, transmite logos-pres.md

În urma atacului, a fost afectată parțial funcționarea mai multor pagini ale platformei de Internet. Specialiștii tehnici au început de urgență să înlăture consecințele incidentului: site-ul a fost izolat, modificările suspecte au fost șterse, iar funcționalitatea resurselor a fost restabilită.

Cu toate acestea, pe pagină sunt în continuare publicate materiale video suspecte, de natură indecentă, care nu au legătură cu activitatea ministerului.

În prezent, circumstanțele celor întâmplate sunt investigate. Ministerul Educației și Cercetării recomandă utilizatorilor care au accesat site-ul în perioada incidentului să nu interacționeze cu paginile sau materialele suspecte și să obțină informații doar prin canalele oficiale ale instituției.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici