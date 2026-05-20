Ministerul Educației intenționează să reducă influența consiliilor raionale asupra școlilor.

Este vorba despre maximum zece structuri care vor putea administra instituțiile de învățământ la nivel local, scrie radiomoldova.md.

Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că reforma trebuie să reducă influența administrației locale asupra deciziilor din domeniul educației, să asigure aplicarea unitară a politicii ministerului și să permită o reacție mai rapidă în cazurile în care legea nu este respectată.

„Astăzi s-a creat o situație în care ministerul elaborează politica, iar implementarea acesteia este responsabilitatea direcțiilor de educație, iar nu toate susțin schimbările pe care le dorim. Chiar dacă le susțin, nu întotdeauna pot să le implementeze, deoarece se confruntă cu blocaje la nivelul consiliilor raionale”, a declarat Dan Perciun în emisiunea Vocea Basarabiei.

Autoritățile speră să adopte modificările necesare în legislație până în luna iulie. Noua sistemă este așteptată să înceapă să funcționeze din ianuarie 2027.

„Ne așteptăm ca modificările în Codul Educației și în Legea finanțelor publice să fie adoptate până în iulie. De la începutul anului bugetar, din ianuarie 2027, sistemul trebuie să funcționeze deja după noua schemă. Vor fi create agenții teritoriale care vor prelua funcțiile actualelor direcții și vor administra direct instituțiile de învățământ”, a explicat ministrul.

Potrivit lui Perciun, angajații actualelor direcții raionale vor putea trece în noile structuri. În același timp, agențiile nu vor mai depinde de consiliile raionale.

Ministrul consideră că reforma va ajuta la reducerea presiunii politice asupra școlilor și va permite luarea deciziilor la un nivel profesional. „Pentru a îmbunătăți gestionarea sistemului de educație, a întări capacitățile profesionale și a depolitiza sistemul, vom promova această reformă. Multe direcții susțin această decizie tocmai pentru că simt presiunea politică și nu primesc întotdeauna sprijinul consilierilor raionali”, a subliniat el.

Dan Perciun a mai accentuat că deciziile în domeniul educației trebuie luate de specialiști, bazându-se pe date, experiență de succes și interesele copiilor, „și nu pe interese politice la nivel local”.