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moldova1.md logomoldova1
9 Iunie 2026, 17:30
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Ministerul Educației a identificat cine se face vinovat de scurgerea subiectelor la examenul de matematică

Scurgerea subiectelor examenului de matematică, susținut luni, 8 iunie, de absolvenții liceelor, este responsabilitatea profesorului.

Ministerul Educației a identificat cine se face vinovat de scurgerea subiectelor la examenul de matematică.
Ministerul Educației a identificat cine se face vinovat de scurgerea subiectelor la examenul de matematică.

Despre aceasta a anunțat Ministerul Educației. Instituția a demarat o anchetă internă, iar profesorul riscă sancțiuni disciplinare, inclusiv concedierea, transmite moldova1.md.

Amintim, că testele rezolvate au apărut pe Internet înainte de încheierea examenului. Acesta este deja al doilea caz în ultima săptămână. Anterior, pe internet au fost publicate subiectele examenului la istorie.

Ministerul reamintește că materialele de examen pot fi publicate doar după încheierea sesiunii. Până atunci, testele sunt păstrate în plicuri sigilate și sunt deschise simultan în toate centrele de examen, conform unei proceduri aprobate.

Sursă
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