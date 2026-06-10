Ministerul Educației a aprobat noi reguli pentru școlile cu clase puține

Metodologia corespunzătoare a fost aprobată de Ministerul Educației și Cercetării al Moldovei.

Documentul stabilește modul de formare a acestor clase, organizarea procesului educațional și responsabilitățile instituțiilor de învățământ.

Conform metodologiei, clasele cu învățământ simultan pot fi create doar în cazul unui număr insuficient de elevi pentru formarea claselor separate. Totodată, numărul total de elevi din clasa combinată nu trebuie să depășească 25 de persoane.

Metodologia prevede mai multe modele de organizare. Astfel, pot fi unite două clase consecutive: de exemplu, I–II, II–III sau III–IV, cu un număr total de până la 25 de elevi. În cazuri justificate se permite unirea claselor neconsecutive, iar în situații excepționale a trei sau chiar patru clase simultan.

De asemenea, documentul permite crearea unei clase unice pentru elevii claselor I–IV, dacă în aceasta învață între 10 și 14 copii și în raza de 20 de kilometri nu există o altă școală cu predare în aceeași limbă și condiții accesibile pentru frecventare.

Procesul educațional va fi construit pe alternarea predării directe și a muncii independente — individuale sau în grup. Profesorii vor trebui să planifice lecțiile astfel încât, în cadrul unei ore, să lucreze simultan cu două sau mai multe clase.

După cum menționează ministerul, învățământul în astfel de clase trebuie să se bazeze pe o planificare diferențiată, care asigură respectarea programei școlare pentru fiecare clasă și o distribuție echilibrată a timpului de studiu.

La disciplinele „Limba și literatura română” și „Matematică”, planificarea pe termen lung va fi realizată separat pentru fiecare clasă, chiar dacă orele se desfășoară simultan. La celelalte discipline se permite o planificare integrată pe baza temelor comune, cu sarcini adaptate nivelului fiecărei clase.

Evaluarea elevilor va fi realizată diferențiat, cu accent pe progresul individual. Metodologia recomandă utilizarea autoevaluării, evaluării reciproce și evaluării descriptive.

Ministerul a explicat că documentul a fost elaborat pentru a asigura reguli clare privind organizarea învățământului în localitățile unde numărul copiilor este insuficient pentru formarea claselor separate.

În mediul rural din Moldova, acest model de învățământ este deja aplicat. În anul școlar 2025–2026, clasele cu învățământ simultan au funcționat în 54 de instituții de învățământ general din 23 de raioane și municipiul Bălți. În aceste școli au activat 280 de astfel de clase, în care au învățat 3.509 elevi sub conducerea a 456 de cadre didactice.