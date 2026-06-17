Ministerul Culturii va aloca 20 de milioane de lei pentru cinematografie.

Centrul Național de Cinematografie (CNC) a organizat prezentări publice în cadrul concursului de finanțare a proiectelor cinematografice pentru anul 2026.

Dintre cele 67 de cereri depuse, experții au selectat 62 de proiecte. Toate vor concura pentru finanțare din bugetul total de 20 de milioane de lei, transmite rupor.md.

Potrivit Ministerului Culturii, în finală au intrat:

11 proiecte în faza de dezvoltare;

14 coproducții;

7 filme documentare de lung metraj;

4 filme artistice de lung metraj și 2 proiecte debut de lung metraj;

16 filme artistice de scurt metraj;

4 desene animate de scurt metraj;

2 proiecte în faza de postproducție;

2 seriale.

Principala noutate a concursului din acest an a fost includerea serialelor de televiziune în program. Ministerul Culturii menționează că acest lucru va permite extinderea sprijinului pentru sectorul audiovizual al țării.

Evaluarea lucrărilor s-a realizat în două etape. Mai întâi, comisia locală a analizat valoarea artistică. Apoi, juriul internațional format din Gabriele Brunnenmayer, Crăița Nanu și Giovanni Robbiano a evaluat potențialul comercial și festivalier.

În perioada următoare, participanții trebuie să furnizeze documentele tehnice. Clasamentul final al proiectelor va fi stabilit după calcularea punctajelor pentru toate etapele. Lista finală a câștigătorilor va fi aprobată de Consiliul Centrului Național de Cinematografie.