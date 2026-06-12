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agora.md logoagora
12 Iunie 2026, 10:32
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Ministerul Culturii: Redacțiile ar putea reveni în Casa Presei după renovare

Clădirea „Casa Presei” din Chișinău ar urma să intre în reparație capitală, după aproximativ două decenii fără intervenții majore, iar lucrările ar viza, între altele, siguranța edificiului și eficiența energetică.

Ministerul Culturii: Redacțiile ar putea reveni în Casa Presei după renovare.
Ministerul Culturii: Redacțiile ar putea reveni în Casa Presei după renovare.

Despre aceasta au anunțat reprezentanții Ministerului Culturii pentru portalul Agora.

mai precizează că redacțiile își vor putea relua activitatea în clădire după finalizarea renovării, iar eventualele reorganizări temporare de spațiu pe durata lucrărilor vor fi analizate individual.

Referitor la notificarea redacțiilor privind eliberarea spațiilor, numărul entităților vizate, raporturile contractuale, actele administrative emise, consultările cu chiriașii, calendarul lucrărilor și situația spațiilor închiriate țin de competența instituției care administrează imobilul și pot fi solicitate de la Cancelaria de Stat.

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