Ministerul Culturii, despre monumentele sovietice: Este un subiect sensibil și e nevoie de discuții.

Triada de granit Lenin, Marx și Dimitrov a fost „exilată” în 1991 din centrul orașului la Centrul Expozițional Moldexpo. Ulterior li s-au alăturat ideologul Karl Marx și liderul comunist bulgar Georgi Dimitrov, informează Radio Moldova.

Doctorul habilitat în istorie Sergiu Musteață consideră că decomunizarea în Moldova nu a avut loc.

„Nu doar în contextul aderării noastre la UE, ci și al maturizării noastre ca societate independentă, cred că e timpul să le transferăm în zone muzeale. A lichida sau a șterge trecutul nostru nu este permis și nu este bine, deoarece trebuie să-l cunoaștem așa cum a fost el. Monumentele acestea nu ne mai reprezintă ca stat”, a declarat doctorul habilitat în istorie Sergiu Musteață, a declarat istoricul.

Opiniile moldovenilor sunt împărțite. Dacă unii cred că acestea trebuie păstrate acolo unde sunt sau mutate în spații muzeale special amenajate, alții optează pentru distrugerea lor.

„Nu putem rupe foaia din istorie pentru că ne place sau nu ne place. Este bine să lăsăm ceea ce e frumos. Nu ne încurcă monumentul acesta. N-am să zic că a fost eroul Moldovei, însă am trecut prin aceste vremuri”, a menționat o trecătoare, vorbind despre monumentul revoluționarului sovietic Kotovski.

La Bălți, monumentul unui tanc sovietic T-34 este amplasat chiar în centrul orașului. Localnicii spun că acesta este un simbol și trebuie să rămână.

„Este cel mai scump monument pe care îl avem”, a remarcat o locuitoare.

„Măcar un monument avem, lumea se adună la Ziua Victoriei, depunem flori. Trebuie păstrat în continuare? Numaidecât, numaidecât”, a spus o altă femeie.

Aceeași atmosferă o regăsim și la Comrat. În centrul orașului, din 1970, se află monumentul lui Lenin – o construcție pe care oamenii locului o privesc cu mândrie și o consideră emblema orașului lor.

„Este trecutul nostru, istoria noastră. Trebuie să o cinstim. Nu deranjează pe nimeni, iar copiii sunt educați avându-l drept exemplu. Nu trebuie demolat, ar fi un act de barbarie. E o profanare să distrugi monumentele”, crede o localnică.

„Când vin turiști la noi, se opresc la Lenin, fac fotografii. Pentru Găgăuzia este un loc care face istorie”, a spus un locuitor al orașului.

Ministerul Culturii tratează subiectul monumentelor sovietice cu atenție. Ministrul Cristian Jardan spune că este un subiect sensibil și că este nevoie de discuții pentru fiecare monument în parte.

„Ele sunt importante pentru a putea explica generațiilor viitoare ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. (...) Pentru că se află în centrul capitalei, în zone bine vizibile, ele ar trebui mutate în alte locuri. Sunt experiențe internaționale”, a declarat ministrul.

În Republica Moldova există un muzeu unde sunt expuse peste 60 de statui și busturi din epoca sovietică. Colecția a fost adunată de-a lungul câtorva decenii de către proprietarul acesteia, Petru Costin, care a strâns exponatele din toate colțurile țării.

O vizită aici îl pune pe privitor față în față cu Lenin, Stalin, Serghei Lazo, Kotovski, Gagarin sau Karl Marx. În plus, atmosfera de epocă este completată de exponate de mari dimensiuni: două elicoptere și un avion An-2, produse în Uniunea Sovietică.

„Părerea mea este ca monumentele să fie păstrate în muzeu, pentru istorie. Aici le-am adus cu propriile puteri, din diferite colțuri ale țării, cu diverse dificultăți birocratice. Le-am adus aici, am mai alocat încă o bucată de teren, încă trei hectare, și mă gândesc să extind muzeul”, afirmă Petru Costin.

În mai multe țări europene, monumentele sovietice și-au găsit locul în muzee. În Letonia, de exemplu, toate monumentele sovietice se află în Muzeul Ocupației, cel mai vizitat din Riga, iar Ucraina a adoptat o lege privind înlăturarea monumentelor comuniste sovietice imediat după invazia Rusiei în Crimeea, soldată cu anexarea regiunii.