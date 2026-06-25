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25 Iunie 2026, 13:59
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Ministerul Culturii a publicat lista artiștilor nedoriți din țările CSI

Lista a fost întocmită pe baza solicitărilor primite de la instituțiile de stat din domeniul culturii și agențiile de concerte, conform unei circulare a Ministerului Culturii, transmisă în februarie 2026.

Ministerul Culturii a publicat lista artiștilor nedoriți din țările CSI.
Ministerul Culturii a publicat lista artiștilor nedoriți din țările CSI.

Documentul prevede informarea prealabilă a ministerului despre invitarea sau implicarea artiștilor străini, în special din țările CSI și din statele sancționate de comunitatea internațională pentru agresiune armată.

Documentul are caracter recomandativ și va fi actualizat pe măsură ce vor fi primite noi solicitări din partea organizatorilor de evenimente.

Ministerul a subliniat că nu interzice organizarea evenimentelor culturale și nu limitează cooperarea internațională. Scopul acestei măsuri este de a preveni situațiile în care concertele, spectacolele, festivalurile și alte evenimente culturale pot crea riscuri pentru securitatea Republicii Moldova.

Ministerul Culturii atrage, de asemenea, atenția organizatorilor că, în cazul invitării artiștilor incluși pe această listă sau a persoanelor publice care au susținut sau justificat agresiunea armată, responsabilitatea pentru eventualele consecințe revine organizatorilor.

Este vorba, inclusiv, despre posibilitatea ca artiștilor invitați să li se refuze intrarea pe teritoriul Moldovei. Aceasta poate duce la anularea evenimentului și poate afecta reputația organizatorului și a partenerilor săi.

În acest context, Ministerul Culturii recomandă organizatorilor să solicite în prealabil poziția instituției înainte de anunțarea publică a evenimentelor și înainte de începerea vânzării biletelor, pentru a evita eventualele probleme legate de desfășurarea acestora.

Ministerul Culturii a publicat lista artiștilor nedoriți din țările CSI

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