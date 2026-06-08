Ministerul Apărării stabilește originea dronei care a explodat în raionul Orhei.

Potrivit instituției, la 8 iunie 2026, la ora 00:20, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale și cooperării transfrontaliere au înregistrat traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova de către o dronă dinspre localitatea Mihailovca–Lopatna, raportează canalul de Telegram al Guvernului.

După intervenția subdiviziunilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, pe un teren agricol din apropierea satului Lopatna au fost găsite fragmente ale aparatului de zbor fără pilot.

În prezent, specialiștii efectuează expertiza fragmentelor descoperite pentru a stabili originea aparatului și circumstanțele incidentului.

Ministerul Apărării a menționat, de asemenea, că în noaptea de 8 iunie Rusia a efectuat un atac masiv cu drone și rachete pe teritoriul Ucrainei.

Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei a condamnat prăbușirea dronei lângă satul Lopatna. Instituția a subliniat că zborul neautorizat al unor astfel de obiecte în spațiul aerian al Moldovei sau prăbușirea lor pe teritoriul național reprezintă „o amenințare la adresa securității naționale și o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului”.

De asemenea, MAE a declarat că acest incident scoate din nou în evidență riscurile generate de războiul pe care Federația Rusă îl poartă împotriva Ucrainei, precum și impactul său asupra securității regionale și a țărilor vecine.