Ministerul Apărării și Ministerul Educației pregătesc un proiect privind educația patriotică în școli.

Educației patriotice în școlile din Moldova i se poate acorda mai multă atenție. Ministerele Apărării și Educației dezvoltă un proiect în acest sens, aflat în prezent în etapa consultărilor publice.

Autoritățile susțin că inițiativa are scopul de a întări valorile civice și atașamentul față de țară, în timp ce experții subliniază necesitatea unor programe echilibrate, bazate pe principii democratice și libere de influențe politice, informează tvrmoldova.md.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că este vorba despre includerea în programa școlară a unor noțiuni de bază, importante pentru orice stat.

„Este vorba despre includerea într-o măsură mai mare în programa școlară a unor noțiuni de bază, prezente în orice stat. Cum ar fi dragostea față de țară, istoria, patriotismul și alte valori sacre pentru orice țară și cetățenii săi. Un astfel de exemplu există în toate statele europene, precum și în Statele Unite”, a menționat Nosatîi.

Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării s-au abținut de la comentarii detaliate privind proiectul, însă au anunțat că ulterior vor face o declarație oficială în care vor oferi mai multe detalii despre inițiativa elaborată împreună cu Ministerul Apărării.

Subiectul educației patriotice face parte dintr-un pachet mai larg de inițiative prezentate de Ministerul Apărării. Pe lângă introducerea unei discipline opționale în școli, autoritățile propun noi reguli pentru pregătirea militară a rezerviștilor.

Ministerul Apărării pregătește, de asemenea, modificări legislative care vor permite tuturor cetățenilor Republicii Moldova cu vârsta între 18 și 55 de ani să urmeze diverse forme de pregătire militară.