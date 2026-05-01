Ministerul Apărării renunță la activele sovietice — corturi, pompe și stații electrice.

Este vorba despre active nemilitare — stații electrice, pompe, corturi și alte bunuri care nu mai sunt folosite de armată, scrie logos-pres.md.

Secretarul general al Ministerului Apărării, Igor Cutie, a menționat în cadrul ședinței Comisiei pentru economie, buget și finanțe că regulile actuale sunt depășite și nu mai corespund cadrului legislativ actual. Actul normativ de bază care reglementează această sferă datează din 1999 și acoperă în principal doar procedura de vânzare a bunurilor, fără a prevedea alte forme de valorificare, cum ar fi închirierea sau donarea.

„Există liste cu diverse active, inclusiv cu dublă destinație, cum ar fi stații electrice, pompe, echipamente speciale, corturi. Din 2001 până în prezent au fost vândute doar 26 de active. Ministerul Apărării suportă costuri mai mari pentru întreținerea acestor bunuri, rămase încă din anii 1950–1960, decât valoarea lor. Și vrem să facem astfel încât, de exemplu, dacă cineva are nevoie de un cort, să îl putem dona unei asociații, nu să îl vindem”, a declarat Igor Cutie.

Ministerul afirmă că modificările propuse sunt menite să crească eficiența gestionării patrimoniului militar și să reducă cheltuielile pentru întreținerea activelor neutilizate.

Reamintim că instituția a elaborat un proiect conform căruia surplusurile de tehnică militară și bunuri ale statului neutilizate vor putea fi vândute, donate, schimbate sau închiriate.

Documentul introduce o procedură complexă, conform căreia tehnica militară, armamentul, munițiile și alte active de apărare recunoscute drept „surplus neutilizat” vor fi inventariate și evaluate de instituțiile de profil, urmând să fie incluse într-un registru oficial.

Pe baza acestei liste, autoritățile vor decide modalitatea de valorificare a bunurilor — prin vânzare, donație, schimb sau închiriere — în funcție de necesități, condițiile de securitate și interesele statului.