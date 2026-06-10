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rupor.md logorupor
10 Iunie 2026, 23:55
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Ministerul Apărării pregătește militarii pentru operațiuni internaționale conform standardelor NATO

În Moldova a început un curs specializat de orientare pentru militarii care intenționează să participe la operațiuni internaționale de menținere a păcii.

Ministerul Apărării pregătește militarii pentru operațiuni internaționale conform standardelor NATO.
Ministerul Apărării pregătește militarii pentru operațiuni internaționale conform standardelor NATO.

Instruirea se desfășoară în perioada 9-11 iunie, cu sprijinul experților NATO.

Scopul principal al programului este alinierea abilităților profesionale, etice și comportamentale ale personalului la standardele internaționale, notează Ministerul Apărării, transmite rupor.md.

Pe parcursul celor trei zile de instruire, ofițerii moldoveni vor studia:

  • principiile integrității instituționale și eticii profesionale;
  • metodele de prevenire și gestionare a riscurilor de corupție în armată;
  • impactul diferențelor culturale asupra percepției infracțiunilor de serviciu;
  • mecanismele de protejare a autorității și eficienței misiunilor de menținere a păcii.

Organizatorul cursului este Inspecția Militară a Ministerului Apărării. Evenimentul are loc în cadrul Programului partener NATO pentru consolidarea integrității și bunei conduită în sectorul apărării și securității (Building Integrity).

Sursă
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