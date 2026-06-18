Ministerul Apărării nu renunță la Glock 19 după incidentul de la Bălți.

Ministrul Apărării Anatolie Nosatîi a declarat că pistolul Glock 19 este o armă performantă, de ultimă generație, aflată în dotarea multor armate occidentale, punând incidentul pe seama factorului uman.

„Vorbim despre un caz de încălcare a regulilor de mânuire a armei, un incident care s-a produs din cauza indisciplinei personale a unui militar prin contract și a mânuirii incorecte a armei”, a declarat Nosatîi după ședința Guvernului, transmite Radio Moldova.

Ministrul a precizat că ancheta este desfășurată de organele procuraturii și ale poliției, iar Ministerul Apărării s-a angajat să ofere tot sprijinul necesar.

„Noi deja am luat măsuri eficiente, bazate pe cazurile anterioare, am mărit numărul de instruiri și de teste pentru admiterea la mânuirea armei, implicăm activ și colaboratori din alte structuri, cum ar fi Ministerul de Interne și Procuratura, pentru a sensibiliza militarii cu privire la responsabilitatea fiecăruia pentru cazurile comise”, a specificat Nosatîi.

Ministrul a mai spus că principala eroare în mânuirea pistolului Glock 19, implicat și în alte incidente similare, ține de încălcarea măsurilor tehnice de securitate.

„Cartușul în cameră nu se introduce fără necesitate. În cazurile precedente, aceasta a fost încălcarea de bază care a dus la tragedii”, a menționat oficialul.

Amintim că un militar a fost împușcat în abdomen în timpul activităților de instruire, după ce un coleg a tras accidental cu un pistol de tip Glock 19. Incidentul s-a produs pe 16 iunie, în jurul orei 16:40, la Centrul de Instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți. Soldatul rănit era conștient în momentul în care a fost transportat la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale în aceeași zi.

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat miercuri, 17 iunie, înaintea ședinței Guvernului, că militarul se află în Secția de reanimare a Spitalului din Bălți, iar starea sa este gravă, dar stabilă.

Glonțul a traversat apendicele xifoid, sternul, stomacul, ficatul, splina și partea inferioară a plămânului stâng, ieșind prin coastă. În cadrul intervenției chirurgicale au fost suturate stomacul și ficatul, a fost extirpată splina, iar plămânul a fost suturat și drenat. O echipă de la Spitalul Clinic Republican i-a asistat pe medicii din Bălți, a precizat ministrul.