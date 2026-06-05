theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
deschide.md logodeschide
5 Iunie 2026, 14:25
5 189
Copiază linkul
Link copiat

Ministerul Apărării avertizează despre deplasarea tehnicii militare pe drumurile din Moldova

Ministerul Apărării anunță despre desfășurarea mai multor deplasări ale tehnicii militare pe parcursul lunii iunie.

Ministerul Apărării avertizează despre deplasarea tehnicii militare pe drumurile din Moldova.
Ministerul Apărării avertizează despre deplasarea tehnicii militare pe drumurile din Moldova.

Deplasările se desfășoară în cadrul Programului anual de instruire și pregătire profesională a militarilor pentru anul 2026.

Potrivit autorităților, acestea se vor deplasa între centrele de instruire ale Armatei Naționale din Chișinău și Cahul. Mișcarea va afecta traseele naționale din regiunile centrale și de sud ale republicii, informează deschide.md.

Pentru a minimiza disconfortul pentru participanții la trafic, majoritatea coloanelor se vor deplasa pe timp de noapte.

Ministerul Apărării a subliniat că aceste activități sunt planificate și nu sunt legate de situații de urgență sau de o schimbare a nivelului de amenințare militară.

În acest context, cetățenii sunt îndemnați să se informeze din surse oficiale și să nu se lase induși în eroare de informațiile false sau manipulatorii care pot apărea în spațiul public cu privire la activitatea Armatei Naționale.

Instituția recomandă să obtineți informații exclusiv din surse oficiale.

Sursă
deschide.md logodeschide
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici