Ministerul Apărării avertizează despre deplasarea tehnicii militare pe drumurile din Moldova.

Deplasările se desfășoară în cadrul Programului anual de instruire și pregătire profesională a militarilor pentru anul 2026.

Potrivit autorităților, acestea se vor deplasa între centrele de instruire ale Armatei Naționale din Chișinău și Cahul. Mișcarea va afecta traseele naționale din regiunile centrale și de sud ale republicii, informează deschide.md.

Pentru a minimiza disconfortul pentru participanții la trafic, majoritatea coloanelor se vor deplasa pe timp de noapte.

Ministerul Apărării a subliniat că aceste activități sunt planificate și nu sunt legate de situații de urgență sau de o schimbare a nivelului de amenințare militară.

În acest context, cetățenii sunt îndemnați să se informeze din surse oficiale și să nu se lase induși în eroare de informațiile false sau manipulatorii care pot apărea în spațiul public cu privire la activitatea Armatei Naționale.

Instituția recomandă să obtineți informații exclusiv din surse oficiale.