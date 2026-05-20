theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
20 Mai 2026, 22:51
720
Copiază linkul
Link copiat

Ministerul Agriculturii și unele structuri din subordinea sa vor fi supuse unui proces de reorganizare instituțională

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), împreună cu mai multe autorități și instituții din subordine, urmează să fie reorganizat și restructurat instituțional.

Ministerul Agriculturii și unele structuri din subordinea sa vor fi supuse unui proces de reorganizare instituțională.
Ministerul Agriculturii și unele structuri din subordinea sa vor fi supuse unui proces de reorganizare instituțională.

Procesul are drept obiectiv adaptarea sistemului administrativ la noile responsabilități din procesul de integrare europeană și la transformările din sectorul agroalimentar, transmite noi.md.

În acest sens, Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul de modificare a unor regulamente privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și a structurilor organizaționale din sfera sa de competență.

Principalele intervenții vizează restructurarea și optimizarea unor subdiviziuni interne ale ministerului și ale autorităților administrative din subordine, consolidarea funcțiilor de coordonare a politicilor publice, integrare europeană, audit intern, digitalizare și gestionare financiară, precum și ajustarea atribuțiilor unor instituții din domeniul cercetării și producției de semințe.

De asemenea, proiectul prevede măsuri de reorganizare administrativă și redistribuire a resurselor instituționale, în vederea sporirii eficienței activității și reducerii impactului bugetar. 

„Implementarea modificărilor propuse va contribui la fortificarea capacităților administrative și funcționale ale sectorului agroalimentar, la îmbunătățirea proceselor interne și la asigurarea unei coordonări mai eficiente a politicilor și proiectelor investiționale din domeniu”, a menționat Ina Butucel, secretară generală adjunctă a ministerului.

Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici