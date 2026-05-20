Ministerul Agriculturii și unele structuri din subordinea sa vor fi supuse unui proces de reorganizare instituțională.

Procesul are drept obiectiv adaptarea sistemului administrativ la noile responsabilități din procesul de integrare europeană și la transformările din sectorul agroalimentar, transmite noi.md.

În acest sens, Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul de modificare a unor regulamente privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și a structurilor organizaționale din sfera sa de competență.

Principalele intervenții vizează restructurarea și optimizarea unor subdiviziuni interne ale ministerului și ale autorităților administrative din subordine, consolidarea funcțiilor de coordonare a politicilor publice, integrare europeană, audit intern, digitalizare și gestionare financiară, precum și ajustarea atribuțiilor unor instituții din domeniul cercetării și producției de semințe.

De asemenea, proiectul prevede măsuri de reorganizare administrativă și redistribuire a resurselor instituționale, în vederea sporirii eficienței activității și reducerii impactului bugetar.

„Implementarea modificărilor propuse va contribui la fortificarea capacităților administrative și funcționale ale sectorului agroalimentar, la îmbunătățirea proceselor interne și la asigurarea unei coordonări mai eficiente a politicilor și proiectelor investiționale din domeniu”, a menționat Ina Butucel, secretară generală adjunctă a ministerului.