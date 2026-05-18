Ministerul Agriculturii, despre declarația fermierilor: Guvernul rămâne deschis dialogului.

Într-un răspuns, serviciul de presă al ministerului a precizat că Guvernul urmărește cu atenție situația din sectorul agricol și înțelege dificultățile cu care se confruntă fermierii micro, mici și mijlocii, afectați în ultimii ani de mai multe crize regionale și economice, transmite rupor.md.

Ministerul consideră că soluțiile pe termen lung trebuie elaborate împreună cu producătorii agricoli și partenerii de dezvoltare.

„În ceea ce privește cererile formulate de asociația „Forța Fermierilor“, precizăm următoarele. Atragerea fondurilor europene pentru susținerea sectorului agricol rămâne o temă constantă a negocierilor cu partenerii externi. În contextul viitorului cadru financiar european pentru 2028–2034 sunt analizate formule care ar permite Republicii Moldova să acceseze mecanisme extinse de sprijin pentru agricultură.

Din 11 mai 2026 este deschisă depunerea cererilor pentru compensarea parțială a accizelor la motorina achiziționată de producătorii agricoli în perioada 1 martie – 31 mai 2026. Pentru acest scop, Guvernul a alocat 110 milioane lei din Fondul de rezervă. Sprijinul pentru un beneficiar poate ajunge până la 200.000 lei.

Totodată, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare pregătește un nou mecanism de susținere pentru achiziția de îngrășăminte și produse pentru protecția plantelor. Instrumentul va fi administrat de ADMA și va permite producătorilor agricoli să achite la cumpărare doar 15% din costul produselor. Suma rămasă va trebui plătită în termen de până la 12 luni. Lansarea mecanismului este planificată pentru august 2026.

Paralel, programul „Mecanismul de creditare în agricultură“ a fost extins prin componenta „Capital de lucru în agricultură“. Aceasta oferă fermierilor acces la finanțare de până la 500.000 lei, cu o rată fixă a dobânzii de 5,1% anual și termen de rambursare de până la 5 ani.

Guvernul a modificat și mecanismul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli. Pentru perioadele fiscale din martie până în decembrie 2026, fermierii vor putea solicita rambursarea până la 200.000 lei lunar, în condiții simplificate și mai accesibile pentru gospodăriile mici și mijlocii”, se arată în reacție.

Serviciul de presă al Ministerului Agriculturii mai menționează că recent din Fondul Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural au fost alocați 50 milioane lei pentru susținerea fermierilor afectați de pierderea recoltei de porumb și floarea-soarelui. De asemenea, potrivit instituției, în această săptămână ministrul Finanțelor urmează să poarte discuții cu reprezentanții producătorilor agricoli pe tema politicii fiscale.

„În ceea ce privește plățile directe pe hectar, Republica Moldova continuă armonizarea politicii agricole cu practicile Uniunii Europene. Din 2027 va fi lansată depunerea cererilor pentru plăți pe suprafață în anumite sectoare prioritare, iar ulterior mecanismul va fi extins treptat și pentru alte culturi.

Prioritatea noastră este să asigurăm condiții favorabile pentru dezvoltarea și competitivitatea sectorului agricol, inclusiv prin implementarea unor mecanisme de susținere permanente și previzibile pentru ramură. Guvernul respectă dreptul la adunări și proteste pașnice și își exprimă disponibilitatea de a continua dialogul cu reprezentanții producătorilor agricoli pentru a găsi soluții echilibrate, durabile, compatibile cu resursele disponibile ale statului”, au subliniat reprezentanții ministerului.

Agricultorii au anunțat un protest de avertizare în fața clădirii Guvernului pe 27 mai. Înainte de aceasta, membrii asociației „Forța Fermierilor“ intenționează să organizeze mai multe întâlniri în regiuni pentru a discuta cu fermierii problemele ridicate în scrisoarea adresată conducerii țării la 27 aprilie. Asociația susține că autoritățile nu le îndeplinesc cererile.